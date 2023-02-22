水公司施工時氣爆！地面炸裂、碎石噴砸油罐車 原因不明待調查

嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制通行路段，上午9點多發生不明原因氣爆，整片柏油路面被炸毀，所幸當時慢車道沒有人車通過，所幸未造成人員傷亡，現場滿目瘡痍。

新港鄉水公司施工不明原因氣爆地面炸裂。記者魯永明/翻攝

新港鄉長葉孟龍、議員黃啟豪與鄉代林嘉慶立即連絡消防隊前來檢測，並未偵測造成氣爆氣體，氣爆原因由相關單位調查釐清。

葉孟龍說，164縣道柏油路面氣爆現場，水公司施作嘉雲輸水幹道工程封閉快車道，氣爆發生時，慢車道因一輛油罐車車速慢形成車陣，氣爆造成瀝青噴飛，碎石砸中油罐車，未波及後面的人車。

黃啟豪表示，164縣道柏油路面氣爆現場為新港往民雄大潭段的西向東快車道，爆炸範圍長寬各約10公尺，現場怵目驚心，可見爆炸威力之強大。

自來水公司施工路段有兩座鷹井，是否鷹井可能有沼氣所造成，有待進一步了解，葉孟龍要求自來水公司了解鷹井有無危險性。