影／最壞身教！接小孩演變逼車比中指 女駕駛挨告

新北市林口區朱姓女子，周一（20日）下午在民權路接小孩下課，卻因車子開離空間不足，她商請後方高女倒車未果，雙方發生爭執。高女欲駕車離開，卻被朱女逼車，還連比3次中指。高女不甘受辱憤而向警提告。警方表示，朱女涉及妨害自由、妨害名譽已依法函送，另違規逼車部分，則依道交條例開處。

據了解，周一（20日）下午4時許，朱姓女子（45歲）在新北市林口區民權路一所國小側門外接完小孩下課，她準備倒車離開，但因現場車輛已占滿路面，沒有倒車可挪移空間。朱女下車商請後方高女（65歲）倒車不成，雙方發生口角。

沒想到，等到高女接到小孩開車離去，朱女卻連5次逼車擋道不讓離開，甚至搖下車窗對高連比3次中指，全程都被行車紀錄器拍下，怒對朱女提告妨害自由、妨害名譽，並將行車紀錄器畫面上傳臉書《林口大家庭LinKou-Family》，貼文開頭寫道「小孩的身邊，我們到底做出了怎樣的身教！」

高女還原為何不倒車讓朱先離開，她解釋，當時已是滿車，後方是道路，基於安全考量，她已向朱女說明，等一下前方車輛很快離開，旁邊才有可移動的空位，不然讓一台車有完全移動空間，就必須退後到馬路中央……不懂到底是怎樣的深仇大恨，需要以逼車及比四次中指來表達她的不滿

高女貼文一出，引發正反兩面網友留言，有網友說「這種人就是需要被教導，不需要想太多」「當下就應該直接報警了」「真的超沒水準的，看了超生氣的」「針對性，連續性，已構成。但也有網友持相反意見說「如果妳停的位置連暫時退個一公尺也不行，那妳停的位置是不是也有問」「我覺得版主貼他太近沒預留空間讓前車可退，」「為什麼車跟車之間要停的這麼近？是你先來還是他？」