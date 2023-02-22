桃園9旬翁失蹤6小時家屬急壞 警驚見他倒地哀嚎快凍僵

桃園市大園區一名94歲楊姓老翁昨下午外出購物，不小心迷路，走到偏僻的工地時，不慎被石頭絆倒無法起身，在寒風中一待就是6小時，警方接獲家屬報案，利用老翁的手機定位順利找到人。

大園警分局表示，楊姓老翁家屬昨晚10時許神情慌張地走進竹圍派出所報案，稱父親下午外出買香菸，卻一直沒有回家，家人們四處找遍都沒看到人，利用手機定位也只知道他的大概位置，由於父親年事已高加上天氣寒冷，擔心他發生意外，請警方幫忙協尋。

警方獲報後不敢大意，利用楊翁最後定位位置，立即前往桃24線一帶尋人，但因當地道路照明不足，員警利用探照燈來回搜尋，總算在一處工地旁發現倒臥在地的楊翁，他表情痛苦不斷哀嚎，並向員警表示出門後就忘了怎麼回家，走到工地卻不小心被石頭絆倒無力起身，只能在原地苦等救援。