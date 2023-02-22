快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園9旬翁失蹤6小時家屬急壞 警驚見他倒地哀嚎快凍僵

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名94歲楊姓老翁昨下午外出購物，不小心迷路，走到偏僻的工地時，不慎被石頭絆倒無法起身，在寒風中一待就是6小時，警方接獲家屬報案，利用老翁的手機定位順利找到人。

大園警分局表示，楊姓老翁家屬昨晚10時許神情慌張地走進竹圍派出所報案，稱父親下午外出買香菸，卻一直沒有回家，家人們四處找遍都沒看到人，利用手機定位也只知道他的大概位置，由於父親年事已高加上天氣寒冷，擔心他發生意外，請警方幫忙協尋。

警方獲報後不敢大意，利用楊翁最後定位位置，立即前往桃24線一帶尋人，但因當地道路照明不足，員警利用探照燈來回搜尋，總算在一處工地旁發現倒臥在地的楊翁，他表情痛苦不斷哀嚎，並向員警表示出門後就忘了怎麼回家，走到工地卻不小心被石頭絆倒無力起身，只能在原地苦等救援。

員警見楊翁手腳有些許擦傷、身體不停顫抖，趕緊將他帶回派出所，並通知救護人員前來包紮傷口，所幸老翁休息過後身體已無大礙，家屬對於警方的熱心協助深表感謝。

大園楊姓老翁昨外出跌倒，在寒風中受困工地6小時，救護人員替他包紮傷口。記者楊湛華／翻攝
大園楊姓老翁昨外出跌倒，在寒風中受困工地6小時，救護人員替他包紮傷口。記者楊湛華／翻攝
大園楊姓老翁昨外出跌倒，在寒風中受困工地6小時，竹圍派出所員警透過手機定位尋人。記者楊湛華／翻攝
大園楊姓老翁昨外出跌倒，在寒風中受困工地6小時，竹圍派出所員警透過手機定位尋人。記者楊湛華／翻攝

探照燈

延伸閱讀

一表看全台藝文特區房市價量 桃園買氣強強滾

長榮航空擴大布局 夏季班表陸續增班

桃園代理教師全年聘期中央跟進 張善政：回響超乎意料

航空市場復甦快速 長榮北美、歐洲航線夏季大幅增班

相關新聞

工程師獨爬新店雞心尖山意外跌落山谷 送醫傷重不治

新北市一名26歲黃姓工程師昨下午1時許獨爬新店雞心尖山時，不慎跌落山谷，黃男雖用手機打電話報案求助，大批警消趕往搜救，為...

台東池上貨車與搬運車車禍 1人送醫搶救不治

台東縣池上鄉台20甲線發生貨車與搬運車側撞事故，導致搬運車上3人受傷，其中1名菲律賓籍女傷者送醫後搶救無效宣告不治。事故...

30人共用6件防彈衣、平均壽命僅62歲 他出書為7萬警察爭權

警察殉職、值勤爭議，王惀宇總不避諱振筆批判背後的結構困境。他的洞見集結成書，9萬餘字，不只寫給民眾或警政高層，更是為7萬名警察而寫，為基層團結踏出第一步。

金德儀詐貸集團內神通外鬼 彰銀襄理20萬交保

涉及多起不動產交易的金德儀「零元購屋」詐貸集團，檢調從銀行往來文件中，發現彰化、華南及兩間民營銀行，有部分主管與行員與該...

謊稱有中獎秘笈藉機偷錢 他沒中獎還痛失2千怒報案抓賊

高雄35歲劉姓男子過年期間，想買刮刮樂碰運氣，未料錢沒帶夠，竟動起歪腦筋，聲稱有中獎秘笈，誘騙顧客投注，再趁隙摸走對方錢...

台中六旬婦開福斯 恍神撞進「好運來」柱斷幸無人傷

台中市六旬黃姓婦人在今天上午10時許，開車行經南區復興路一段時，疑精神不濟，撞進路旁的「好運來」香品量販店，還將店家的柱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦