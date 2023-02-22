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桃園9旬翁失蹤6小時家屬急壞 警驚見他倒地哀嚎快凍僵
桃園市大園區一名94歲楊姓老翁昨下午外出購物，不小心迷路，走到偏僻的工地時，不慎被石頭絆倒無法起身，在寒風中一待就是6小時，警方接獲家屬報案，利用老翁的手機定位順利找到人。
大園警分局表示，楊姓老翁家屬昨晚10時許神情慌張地走進竹圍派出所報案，稱父親下午外出買香菸，卻一直沒有回家，家人們四處找遍都沒看到人，利用手機定位也只知道他的大概位置，由於父親年事已高加上天氣寒冷，擔心他發生意外，請警方幫忙協尋。
警方獲報後不敢大意，利用楊翁最後定位位置，立即前往桃24線一帶尋人，但因當地道路照明不足，員警利用探照燈來回搜尋，總算在一處工地旁發現倒臥在地的楊翁，他表情痛苦不斷哀嚎，並向員警表示出門後就忘了怎麼回家，走到工地卻不小心被石頭絆倒無力起身，只能在原地苦等救援。
員警見楊翁手腳有些許擦傷、身體不停顫抖，趕緊將他帶回派出所，並通知救護人員前來包紮傷口，所幸老翁休息過後身體已無大礙，家屬對於警方的熱心協助深表感謝。
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