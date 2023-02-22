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竊嫌騎車沿途注意車內物品 偷背包3萬現金遭法辦
40歲張姓男子騎腳踏車在台南市區四處遊蕩，行經台南市中西區西門路段時發現小貨車門沒上鎖，涉嫌偷取車內裝有現金3萬多元背包後離開。警方查出張涉案，昨天警詢後依竊盜罪嫌函送南檢。
警方調查， 張姓男子(40歲、有竊盜前科)於2月1日向朋友借騎腳踏車在市區四處遊蕩，沿途注意周邊停放車輛門窗有無關閉及車內有無財物。
張行經西門路段時發現1輛小貨車內有1只背包且門未上鎖，趁被害人卸貨未注意之際，開門迅速拿取背包後離開，背包內有現金3萬餘元及金融卡、信用卡、身分證等物品。
案經台南市警二分局南門派出所員警接獲報案到場勘察，警員張訓銘從案發地逐一向周邊路口監視器調閱各角度影像來查看，從3秒開車門拿背包的影像中，鎖定犯嫌身形及代步工具，再調閱周邊商家監視器一直追緝至南區，終於查知張姓犯嫌身分及住處，昨天下午4點將他約談到案。
據了解，張嫌行竊後為躲的員警查緝，除先將現金取出、背包隨意丟棄，還刻意將腳踏車騎乘離住處600公尺外商家停放後才徒步回家。行竊現金已遭花用殆盡。
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