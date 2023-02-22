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影／誤信假投資！男子匯錢被勸阻竟說「才領34萬而已」 警：還是很多

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中沙鹿一名男子誤信網路「股票投資」，到銀行要匯款34萬元給對方，行員和沙鹿分駐所長廖俊強共同勸阻防止他被騙，男子一度不領情說：「才領34萬而己」，員警回應：「還是很多」。

沙鹿區一名62歲男子前天下午到沙鹿區某銀行提供帳號向行員表示，他要匯款34萬元，行員關懷詢問與對方關係時，他無法詳實告知用途，行員發覺有異，通知警方到場。

中市清水警分局沙鹿分駐所長廖俊強及警員林皇璋、林家緯到場了解，男子說：「才領34萬元，不到50萬，想把錢領出來再存到另一戶頭而已」，員警回應：「34萬還是很多」，員警要看對方手機通話內容，強調「我是警察，不會害你」，警方再度詢問，他才坦承，在網路聽信LINE群組有投資管道，並稱投資穩賺不賠，才想來匯款投資。

所長廖俊強檢視男子手機對話內容，發現對方參加許多投資股票群組，警方再提供相同手法的詐騙案例向對方說明，「股票群組都是假的」，強調這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，男子才發覺遭詐騙，感謝警方與行員的援手相助。

所長廖俊強表示，現今詐騙手法層出不窮，詐騙手法推陳出新，有時也會再利用詐騙老哏等手法，民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢。

台中沙鹿一名男子誤信網路「股票投資」，銀行行員與沙鹿分駐所長共同阻詐。圖／警方提供
台中沙鹿一名男子誤信網路「股票投資」，銀行行員與沙鹿分駐所長共同阻詐。圖／警方提供

詐騙集團

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