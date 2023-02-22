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越南失聯移工疑似逃避追緝 透天厝3樓墜地重傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

移民署苗栗專勤隊接獲檢舉，今天清晨6點多到頭份市信東路一棟5層樓的透天厝查緝失聯移工，在現場查獲3人，但突然聽見透天厝旁的空地發生墜落聲響，另一名男性移工疑似躲避查緝從高處墜地，頭部受傷，送醫急救，目前送加護病房觀察。

移民署苗栗專勤隊今天清晨6點多到頭份市信東路一棟5層樓的透天厝追查失聯移工，一名越南籍失聯移工疑似躲避查緝墜樓重傷。圖／民眾提供
移民署苗栗專勤隊今天清晨6點多到頭份市信東路一棟5層樓的透天厝追查失聯移工，一名越南籍失聯移工疑似躲避查緝墜樓重傷。圖／民眾提供

現場查獲的3名逾期停留移工為印尼籍，受傷者為35歲的越南籍移工，疑似從3樓高處墜落，全案目前仍由警方調查中。

移民署表示，中區事務大隊苗栗縣專勤隊接獲檢舉，會同苗頭份警分局人員到頭份市一處民宅前執行查處勤務時，突然聽到民宅旁空地有聲響，查看發現是一名疑似外籍人士倒地頭部受傷，立即撥打119救護車將傷者送往頭份為恭醫院急救，現場查獲3名逾期停留的印尼籍男子，已帶回查處。

苗栗專勤隊上午派員到醫院關切傷者情形，查證對方身分為越南籍失聯移工，將通知台或母國親友協助處理。

移民署苗栗專勤隊今天清晨6點多到頭份市信東路一棟5層樓的透天厝追查失聯移工，一名越南籍移工疑似躲避查緝墜樓重傷。圖／民眾提供
移民署苗栗專勤隊今天清晨6點多到頭份市信東路一棟5層樓的透天厝追查失聯移工，一名越南籍移工疑似躲避查緝墜樓重傷。圖／民眾提供

移工 移民署

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