爽完「小頭」傷到「大頭」 老司機摔倒重傷怒告按摩店

高雄王姓男子到按摩店消費，與陳姓女按摩師激戰過後，一時頭暈在浴室門前摔倒，導致第3至6節頸椎脊髓完全損傷，王男不滿怒告美容店過失重傷害，但檢方偵辦時，去函高雄市工務局詢問，確認房間裡沒有違反規定，王也無法舉證地面濕滑，不起訴按摩店顏姓負責人。

檢方調查，前年12月9日凌晨一時許，王男到三民區一家知名美容店按摩，在包廂裡和陳女完成性交易後，準備起身盥洗，但走到浴室門前時卻疑因頭暈，整個人向前摔倒，經救護人員將王男送醫，診斷發現第3至6節頸椎脊髓完全損傷、第七節頸椎骨折、頭皮也出現撕裂傷。

王男質疑美容店沒有維持地板乾燥，房間還莫名出現台階，害他盥洗時不小心摔倒撞傷，認為業者應該負責任，向店家顏姓負責人提告過失重傷害罪。

檢方偵辦時，曾傳陳女作證，陳女指王男和她完成交易後，起身說自己頭暈，她有請王男蹲下休息，誰知道王轉了頭2、3圈後，就突然倒地，頭部才會撞到房間的台階，當時地面沒有積水，她有問王男要不要報警，他說是自己暈倒，不用報警。

另外，顏姓負責人到案後，稱台階上方是消防緊急入口，由於法規規定消防緊急入口不得離地面超過80公分，他們才會在牆邊鋪設台階，符合法規要求，整個過程是王男自己暈倒，與他們無關。

檢方曾函詢高雄市工務局，工務局回函稱室內台階不屬於「建築物室內裝修管理辦法」的名列行為項目，不用申請室內裝修許可，另外營建署也稱現行法規並未明定房內不能裝設台階。