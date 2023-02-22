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爽完「小頭」傷到「大頭」 老司機摔倒重傷怒告按摩店

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子到按摩店消費，與陳姓女按摩師激戰過後，一時頭暈在浴室門前摔倒，導致第3至6節頸椎脊髓完全損傷，王男不滿怒告美容店過失重傷害，但檢方偵辦時，去函高雄市工務局詢問，確認房間裡沒有違反規定，王也無法舉證地面濕滑，不起訴按摩店顏姓負責人。

檢方調查，前年12月9日凌晨一時許，王男到三民區一家知名美容店按摩，在包廂裡和陳女完成性交易後，準備起身盥洗，但走到浴室門前時卻疑因頭暈，整個人向前摔倒，經救護人員將王男送醫，診斷發現第3至6節頸椎脊髓完全損傷、第七節頸椎骨折、頭皮也出現撕裂傷。

王男質疑美容店沒有維持地板乾燥，房間還莫名出現台階，害他盥洗時不小心摔倒撞傷，認為業者應該負責任，向店家顏姓負責人提告過失重傷害罪。

檢方偵辦時，曾傳陳女作證，陳女指王男和她完成交易後，起身說自己頭暈，她有請王男蹲下休息，誰知道王轉了頭2、3圈後，就突然倒地，頭部才會撞到房間的台階，當時地面沒有積水，她有問王男要不要報警，他說是自己暈倒，不用報警。

另外，顏姓負責人到案後，稱台階上方是消防緊急入口，由於法規規定消防緊急入口不得離地面超過80公分，他們才會在牆邊鋪設台階，符合法規要求，整個過程是王男自己暈倒，與他們無關。

檢方曾函詢高雄市工務局，工務局回函稱室內台階不屬於「建築物室內裝修管理辦法」的名列行為項目，不用申請室內裝修許可，另外營建署也稱現行法規並未明定房內不能裝設台階。

檢方綜合相關證據，認為現行法令並未禁止室內裝設台階，不需申請安裝許可，且台階緊靠牆邊，不是消費者行走必經處，業者無法預見台階會造成顧客受傷的可能性，加上王男無法證明美容店的房間內是否有積水，認定罪證不足，不起訴美容店顏姓負責人。

高雄王姓男子在按摩店爽完後摔倒重傷，回頭怒控按摩店過失，檢方偵結後，認為按摩業者無疏失，處分不起訴。急診示意圖。本報資料照片
高雄王姓男子在按摩店爽完後摔倒重傷，回頭怒控按摩店過失，檢方偵結後，認為按摩業者無疏失，處分不起訴。急診示意圖。本報資料照片

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