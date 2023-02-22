謊稱有中獎秘笈藉機偷錢 他沒中獎還痛失2千怒報案抓賊

高雄35歲劉姓男子過年期間，想買刮刮樂碰運氣，未料錢沒帶夠，竟動起歪腦筋，聲稱有中獎秘笈，誘騙顧客投注，再趁隙摸走對方錢包內的2000元；事後受害者不僅沒中獎，還發現被偷錢憤而報警，警循線掌握竊嫌身分，劉男直到前天才到案，坦承錢已花光，也感到懊悔，警詢後，將人依法函送。

劉男在1月20日晚上11時許，到楠梓區德祥路一間彩券行，向另名顧客攀談，還假意分享，如何購買刮刮樂才容易中獎的秘笈，讓受害者以為遇上好心人，便趁對方去櫃台投注時，趁機摸走對方錢包內的現金。

整起行竊過程，不到一分鐘，劉男共得手現金2000元，受害人不但沒有得獎，還痛失錢包內所有現金，一怒之下，向楠梓警分局翠屏派出所報案。警方獲報，掌握竊嫌特徵，認劉男涉有重嫌，通知人到案說明，但他一直到2月20日才出面。

據悉，劉男平時靠打零工維生，有竊盜、詐欺等前科，過年期間，想到彩券行買刮刮樂碰碰運氣，未料，錢沒帶夠，只好動歪腦筋，靠矇騙要去投注的消費者，趁機偷走對方錢包內的2000元。