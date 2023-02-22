影／新莊偷內褲賊又出現 網友扮柯南：他左小腿有刺青

新北市新莊區民安國小附近，昨天凌晨出現一名偷女用內褲的熱褲賊，氣的屋主將監視器畫面上船臉書社群，並貼文寫道，上週連襪子也偷，氣到裝監視器。對此，新莊警方表示，屋主尚未完成報案，但已主動偵辦，將朝竊盜罪嫌偵辦。

據悉，昨天（21日）凌晨約4時許，一名頭戴球帽、身穿熱褲的男子，偷偷潛入新北市新莊區民安國小附近一處民宅內，竊取女用內衣褲後逃逸。氣得屋主將監視器畫面上傳臉書《愛新莊我是新莊人》並貼文寫道，民安國小巷內附近出現偷內衣褲賊，上週連襪子也偷…氣到裝監視器，結果發現真的是被偷拿了。

貼文一出有網友扮柯南留言說「左小腿有刺青圖案，應該很快就找到人」有網友則說「也太可怕」「好噁心」「好噁爛」警方網尋發現也上網回覆「如當事人欲提出告訴或需要警方協助，煩請撥冗至所完成報案程序。」