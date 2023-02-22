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轎車怠速3小時引擎聲擾人 竟是糊塗車主忘了熄火

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子因轎車久未使用怕電瓶沒電，要兒子啟動引擎為電瓶充電，但事後父子倆都忘了轎車未熄火， 轎車就停在自家門口怠速3小時。直到夜深，附近住家覺得引擎聲擾人，報警找到車主，車主才驚覺轎車忘了熄火，道歉自稱糊塗。

2月20日晚間10點，高雄市警新興分局中正三路派出所接獲民眾報案，指新興區中東街有1輛紅色轎車從晚間約7點，引擎就一直發動著，要警方協助處理。

員警到場，見轎車沒熄火，拿手電筒探照車內，確定車上沒人，而且車門未上鎖，經查詢車主資料，得知陳姓車主（57歲）就住在旁邊，前去車主家敲門，車主開門見到員警還一頭霧水，員警告知原由，陳姓車主才驚覺自己的轎車沒熄火，大呼「我忘記了！」。

陳姓車主說他的轎車很久使沒使用，怕電瓶沒電，才叫兒子去發動引擎充電，後來父子倆都忘記這件事。警方勸戒他轎車沒熄火容易遭竊，要他留意，陳檢查車內並沒財物損失，直感謝警方提醒。警方表示，因是服務案件，未對車主開怠速罰單

陳姓車主轎車怠速充電，警方勸戒車主小心。記者林保光／翻攝
陳姓車主轎車怠速充電，警方勸戒車主小心。記者林保光／翻攝

罰單

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