轎車怠速3小時引擎聲擾人 竟是糊塗車主忘了熄火

高雄陳姓男子因轎車久未使用怕電瓶沒電，要兒子啟動引擎為電瓶充電，但事後父子倆都忘了轎車未熄火， 轎車就停在自家門口怠速3小時。直到夜深，附近住家覺得引擎聲擾人，報警找到車主，車主才驚覺轎車忘了熄火，道歉自稱糊塗。

2月20日晚間10點，高雄市警新興分局中正三路派出所接獲民眾報案，指新興區中東街有1輛紅色轎車從晚間約7點，引擎就一直發動著，要警方協助處理。

員警到場，見轎車沒熄火，拿手電筒探照車內，確定車上沒人，而且車門未上鎖，經查詢車主資料，得知陳姓車主（57歲）就住在旁邊，前去車主家敲門，車主開門見到員警還一頭霧水，員警告知原由，陳姓車主才驚覺自己的轎車沒熄火，大呼「我忘記了！」。