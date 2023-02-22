感情糾紛...基隆街頭圍毆少年 施暴影片秒上臉書 警掌握9嫌

基隆市陳姓男子疑不滿李姓少年與陳的前女友有情愫，前天凌晨邀多名少年助陣，在七堵火車站外持鋁棒攻擊李姓少年。有人錄下影片，隨即上傳臉書社團「黑色豪門企業」， 引發關注。警方今早表示，將通知陳男等人到案說明，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

李姓少年20日凌晨0點5分騎機車在七堵火車站外被人攔下，隨後遭多人持球棒和安全帽攻擊，機車也被人推倒。李姓少年躲在灌木叢蜷縮身體保護要害，仍有人不斷施暴。

案發約10分鐘後，鐵路警察局七堵派出所警員就在臉書「黑色豪門企業」，看到這段施暴影片，發現聚眾鬥毆事件地點就在七堵火車站外，轉報基隆警三分局偵辦。

據了解，21歲陳男得知讀國中時交往的前女友，與李姓少年間往來，心生不滿，找來多名少年「教訓」李姓少年。案發時至少有2人攝影，上傳臉書影片中出現叫罵聲，還有鋁棒敲擊水泥磁磚的刺耳聲響。

警方目前鎖定9人參與鬥毆，分將通知被害的李姓少年製作筆錄，並約談陳男等人到案說明，依法偵辦。