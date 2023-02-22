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台東池上貨車與搬運車車禍 1人送醫搶救不治
台東縣池上鄉台20甲線發生貨車與搬運車側撞事故，導致搬運車上3人受傷，其中1名菲律賓籍女傷者送醫後搶救無效宣告不治。事故原因正由警方調查釐清中。
今天早上8點多，一輛貨車由西往東從池上轉台20甲線往海端方向行駛時，未料和一輛由東往西左轉文田路往池上火車站行駛的搬運車發生側撞，貨車與搬運車頭毀損。
這起事故造成搬運車上3人受傷，其中43歲菲律賓籍女傷者當場沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但因傷勢過重，最後仍搶救無效不治。另2名傷者沒有生命危險。
由於現場沒有路口監視器，整起車禍發生原因警方還在調查釐清中。據了解該菲律賓籍女子搭搬運車前往池上火車站準備去機場搭機回菲律賓，沒想到途中卻發生車禍意外。
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