男子領鉅款遇實習行員 首次通報與警員成功阻詐

63歲劉姓男子誤信網傳股投資股票穩賺不賠，對方聲稱投資要先匯風險控制資金，劉昨天到台南市北區西門路某銀行要提領94萬元，馬姓實習行員關心提問，劉說是要其他銀行的房貸，行員查證劉名下並無任何貸款，察覺有異通報警聯手勸阻保住他辛苦積蓄。

劉姓男子昨天下午1點多，前往台南市北區西門路的銀行要提領94萬元，在馬姓實習行員關心詢問，劉男表示這筆錢「是我要付某銀行的房貸，你不要管啦」，行員致電該銀行查證，劉名下並無任何貸款，察覺有異通報轄區警方到場，劉男對於警方關心詢問房貸相關細節均無法回答，反而要警方相信他絕對不會受騙。

台南市警五分局公園派出所警員楊佩宜、林炫彣一邊耐心說明，一邊與行員再三確認劉名下貸款狀況，最後將劉的心防卸下，合力成功攔阻詐騙金額94萬元，讓劉避免被騙局，也讓實習行員有了首次的阻詐經驗，並於事後表示印象十分深刻。