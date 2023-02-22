影／又是你！台中男酒駕遭查 鷹眼警認出去年才抓過

台中市警方19日巡邏時，發現一輛轎車路邊停車時，沒打方向燈，前往盤查車內駕駛不開窗，一度拒絕，李姓駕駛下車後，經酒精感知器發現有酒精反應，但李拒測，警方當場移車，開罰18萬元，警方還發現李去年底才被同名警員抓過。

第五警分局水湳所警員施志賢19日上午9時許，在取締交通違規勤務時，在北屯區中清路二段、經貿三路，發現一輛白色轎車從路邊停車出來未打方向燈，向前查看發現車上包含駕駛3人都未繫安全帶。

警員要求駕駛靠邊停車，不料駕駛未搖下車窗回應，似有拒絕盤查意圖，警員趕緊騎車阻止轎車，指揮駕駛靠路邊停，駕駛才靠邊停、下車接受盤查。

該名男性駕駛下車後，警方查證身分是24歲李姓男子，警員見李面帶酒容、酒氣，詢問是否有飲酒，只見李男默不吭聲。

警員告知需做酒測，並進行酒測、拒測相關權利告知，拒測可處18萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。李男聽完便直接決定要拒測，警方便依道路交通管理處罰條例相關規定，製單舉發。

取締過程中，警員見李很眼熟，開口詢問「好像遇過你」，李男才說「上次就你抓我的」，警員才想起是去年12月時查獲李男，另外李男也向警員辯稱，當時是準備開到路旁要停車找代駕。

警員也當場打臉，直說從路邊停車駛出已有駕駛行為，有錄影存證不必多解釋，警員還想起，去年12月查獲李男時，李也用相同理由辯解，李男見法網難逃，還捶了路旁施工鐵籬一拳，十分懊惱。

第五分局警方呼籲，飲酒應適量，醉不上道，若有用車需求應尋代駕服務或搭車回家，切勿稍事休息便駕車上路，千萬不可心存僥倖，警方絕對嚴加取締強力執法，以免危害自己與其他用路人之安全。