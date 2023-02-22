快訊

民怨爆炸！西班牙砸83億訂31輛列車 結果車身太寬進不了隧道

影／又是你！台中男酒駕遭查 鷹眼警認出去年才抓過

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方19日巡邏時，發現一輛轎車路邊停車時，沒打方向燈，前往盤查車內駕駛不開窗，一度拒絕，李姓駕駛下車後，經酒精感知器發現有酒精反應，但李拒測，警方當場移車，開罰18萬元，警方還發現李去年底才被同名警員抓過。

第五警分局水湳所警員施志賢19日上午9時許，在取締交通違規勤務時，在北屯區中清路二段、經貿三路，發現一輛白色轎車從路邊停車出來未打方向燈，向前查看發現車上包含駕駛3人都未繫安全帶。

警員要求駕駛靠邊停車，不料駕駛未搖下車窗回應，似有拒絕盤查意圖，警員趕緊騎車阻止轎車，指揮駕駛靠路邊停，駕駛才靠邊停、下車接受盤查。

該名男性駕駛下車後，警方查證身分是24歲李姓男子，警員見李面帶酒容、酒氣，詢問是否有飲酒，只見李男默不吭聲。

警員告知需做酒測，並進行酒測、拒測相關權利告知，拒測可處18萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。李男聽完便直接決定要拒測，警方便依道路交通管理處罰條例相關規定，製單舉發。

取締過程中，警員見李很眼熟，開口詢問「好像遇過你」，李男才說「上次就你抓我的」，警員才想起是去年12月時查獲李男，另外李男也向警員辯稱，當時是準備開到路旁要停車找代駕。

警員也當場打臉，直說從路邊停車駛出已有駕駛行為，有錄影存證不必多解釋，警員還想起，去年12月查獲李男時，李也用相同理由辯解，李男見法網難逃，還捶了路旁施工鐵籬一拳，十分懊惱。

第五分局警方呼籲，飲酒應適量，醉不上道，若有用車需求應尋代駕服務或搭車回家，切勿稍事休息便駕車上路，千萬不可心存僥倖，警方絕對嚴加取締強力執法，以免危害自己與其他用路人之安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕（圖為去年查緝畫面）。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕（圖為去年查緝畫面）。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕，李拒測後還朝鐵皮圍籬搥了一拳，十分懊惱。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕，李拒測後還朝鐵皮圍籬搥了一拳，十分懊惱。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子19日酒駕拒測，遭警告發，李去年底才被同名警員查獲酒駕。記者陳宏睿／翻攝

酒駕 交通違規

延伸閱讀

酒駕女追撞賓利、野馬、納智捷等3車　酒醒後依公共危險、頂替罪送辦

影／出事了！特斯拉緊貼前車又硬切　害隔壁轎車失控撞護欄

酒駕累犯又被逮！他坐地哀求肝功能不好「別酒測」

一脫口罩就被警問「是不是被查過」 男子3次酒駕都遇同一警

相關新聞

工程師獨爬新店雞心尖山意外跌落山谷 送醫傷重不治

新北市一名26歲黃姓工程師昨下午1時許獨爬新店雞心尖山時，不慎跌落山谷，黃男雖用手機打電話報案求助，大批警消趕往搜救，為...

金德儀詐貸集團內神通外鬼 彰銀襄理20萬交保

涉及多起不動產交易的金德儀「零元購屋」詐貸集團，檢調從銀行往來文件中，發現彰化、華南及兩間民營銀行，有部分主管與行員與該...

虛幣吸金2億 警查獲詐團店面

新北市刑大破獲國內首宗虛擬貨幣詐騙實體店面，在板橋據點查扣ＵＳＤＴ虛擬貨幣儲值卡四五○張、泰達幣十一萬顆；警方逮捕六人，...

收詐貸女王回扣 4銀行9人遭約談

涉及多起不動產交易的金德儀「零元購屋」詐貸集團，檢調從銀行往來文件中，發現彰化、華南及兩間民營銀行，有部分主管、行員與該...

影／又是你！台中男酒駕遭查 鷹眼警認出去年才抓過

台中市警方19日巡邏時，發現一輛轎車路邊停車時，沒打方向燈，前往盤查車內駕駛不開窗，一度拒絕，李姓駕駛下車後，經酒精感知...

假投資詐騙 店員自稱幣商

假投資詐騙氾濫，常見詐團以虛擬貨幣為幌，在網路上假造投資網站、App行騙，如今更出現虛擬貨幣詐騙實體店面；官警認為，店員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦