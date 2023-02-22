工程師獨爬新店雞心尖山意外跌落山谷 送醫傷重不治

新北市一名26歲黃姓工程師昨下午1時許獨爬新店雞心尖山時，不慎跌落山谷，黃男雖用手機打電話報案求助，大批警消趕往搜救，為山區搜救加上氣候，直至深夜11時許尋獲黃男，但現場已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

搜救員用擔架將黃男搬運下山並持續CPR，唯送醫後仍因傷重不治。記者李易昌／翻攝

據了解黃男平時即熱愛登山，昨不慎跌落後立刻報案求助，過程也持續與搜救人員通話，未料手機沒電後，搜救員至此聯繫不上黃男。

搜救援抵達黃男提供的定位點並未發現他，下切兩百公尺並擴大搜索範圍，直至昨深夜11點半發現黃男，但他已失去呼吸心跳，搜救員用擔架搬運下山，但黃男仍在今(22日)晨4時許宣告不治。