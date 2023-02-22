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虛幣吸金2億 警查獲詐團店面

聯合報／ 記者王長鼎李奕昕柯毓庭／連線報導

新北市刑大日前破獲設在新北市板橋區的虛擬貨幣交易實體店面，涉嫌假投資真詐騙，違法吸金達二億六千餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前破獲設在新北市板橋區的虛擬貨幣交易實體店面，涉嫌假投資真詐騙，違法吸金達二億六千餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大破獲國內首宗虛擬貨幣詐騙實體店面，在板橋據點查扣USDT虛擬貨幣儲值卡四五○張、泰達幣十一萬顆；警方逮捕六人，查出集團半年不法金流超過二億六千萬元，依違反詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，檢方聲押禁見二人獲准，擴大追查。

虛擬貨幣近年來蔚為風潮，國內屢傳投資詐騙，但都是利用網路行騙；虛擬貨幣也是詐團洗錢工具，假交易糾紛不斷。

警方調查，去年全球虛擬貨幣市場震盪，新北警方接獲十一名被害人報案，稱原本加入股票投資組群，因投顧老師表示股市疲軟獲利有限，介紹他們到板橋區館前東路的虛擬貨幣實體店面，投資購買虛擬貨幣泰達幣，結果落入詐騙陷阱。

新北市刑大科偵隊組查出詐團是以第三方支付服務申請公司，去年八月設立實體店面，日前報檢方指揮直搗據點，逮捕現場負責人廿二歲周姓男子、介紹投資者購買泰達幣的廿四歲張姓女子，及景姓、陳姓、黃姓三名機房成員。現場查扣四五○張虛擬貨幣儲值卡，面額從一百顆至五萬顆不等。

警方再追出幕後廿七歲邱姓男子，上周逮人，起出泰達幣約十一萬顆，市價約三三○萬元。從查扣電腦帳冊中，推估半年金流超過二億六千多萬元。

警方查出，詐團自行開發USDT儲值卡，被害人只需現金購買面額大小不等儲值卡，詐團即可將金流洗出；報案十一名被害人共遭詐騙約五五○○萬元，均已遭洗錢轉出。

全案依詐欺、洗錢罪嫌送辦，周男和張女二人遭收押禁見，其餘四人交保。

虛擬貨幣 詐騙

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