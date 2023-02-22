假投資詐騙 店員自稱幣商

假投資詐騙氾濫，常見詐團以虛擬貨幣為幌，在網路上假造投資網站、App行騙，如今更出現虛擬貨幣詐騙實體店面；官警認為，店員可能想利用「幣商」身分脫罪，關鍵在國內虛擬通貨目前沒有主管機關，讓詐團有機可乘做為洗錢管道。

刑事局說，詐團進化為設實體店面，可要求被害人到店面交付現金，當場用手機、電腦上網幫被害人註冊電子錢包後存入虛幣，再指示或協助操作，虛幣可能第一時間就已被轉至詐團錢包。

因被害人看到店面及店員，容易誤認是具交易保障的正派公司，易卸下心防，交付高額現金。相較網路聊天與臨櫃匯款，更容易上當。

另操作店員可能自稱幣商， 表示只負責替客戶買虛幣，不知是詐騙贓款，藉此脫罪；虛擬貨幣交易追查不易，檢警須查有無犯意聯絡，如手機有無與詐團機房、幹部聯繫紀錄，證明幣商配合詐團行騙，甚至根本是詐團的「洗錢部門」。

官警認為，關鍵在虛擬通貨沒有主管機關，從事幣商不用執照，設店面可任意自稱是科技公司，不透過交易所而從事場外交易；政府應加強管理，及早防堵虛幣成犯罪洗錢管道。