台中「警銀聯阻防詐」5.4億 盧秀燕今頒獎表揚鞠躬感謝

台中市警察局「警銀聯阻防詐」計畫，長期與銀行行員合作攔阻民眾遭詐騙，另也與相關局處成立「打詐台中隊」強化防詐宣導，去年共成功阻詐940件、攔阻金額達新台幣5.4億萬餘元，市長盧秀燕今天在治安會報表揚金融機構行員、超商店員，向他們鞠躬致謝。

市府今天召開今年首次治安會報暨公安會報聯合會議，市長盧秀燕感謝各機關於農曆年假期間善盡職守，讓市民安心過好年，對於今日受表揚對象古道熱腸、見義勇為更給予肯定，感謝他們善盡企業及個人責任，替治安貢獻心力，讓台中更安全、更好。

盧秀燕說，台中警銀聯阻有效發揮功能，對於反詐騙工作，警察局領銜並加強各局處跨部門合作；其中，「識詐」（防詐宣導教育）工作第1期執行成果，台中市榮獲中央評比並列六都「特優」，備受肯定，感謝警察局及相關局處的用心，期許今年表現更好。

市警局表示，因應疫情趨緩，市府強化實體宣導作為，大幅提升民眾參與感。針對銀髮族群，警察局與社會局、衛生局(所)、社區發展協會與樂齡學習中心共同辦理長者識詐桌遊活動，去年共辦理84場，並於活動後調查長者回饋建議及防詐知識吸收情形，客製化提升長者參與體驗。

警察局指出，去年台中市每10萬人口刑案發生數，全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪與犯罪指標發生數均為六都最低，整體治安狀況穩定良好。未來將持續推動「識詐」宣導與「警銀聯阻」計畫，並於治安會報公開表揚有功民眾，透過預防及攔阻防患未然，守護市民財產安全。