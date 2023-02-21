中市公私合作阻詐940件 去年共攔阻5億4461萬餘元
台中市政府警察局「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與銀行合作預防民眾遭詐騙，與相關局處成立「打詐台中隊」強化宣導，去年公私合作阻詐940件、攔阻金額達5億4461萬餘元。市長盧秀燕今天在治安會報表揚金融機構行員與超商店員，感謝見義勇為、有效防詐。
盧秀燕說，台中警銀聯阻有效發揮反詐騙功能，警察局領銜加強各局處跨部門合作，中央評比台中六都「特優」，備受肯定。警察局說，針對銀髮族群，警察局與社會局、衛生局（所）、社區發展協會與樂齡學習中心共同辦理長者識詐桌遊活動，去年共辦理84場，並在活動後調查長者回饋及防詐知識吸收情形，客製化提升長者參與體驗。
警察局說，台中市去年每10萬人口刑案發生數，全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪與犯罪指標發生數均為，六都最低，整體治安狀況穩定良好。將持續推動「識詐」宣導與「警銀聯阻」計畫。
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