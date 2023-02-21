竊賊偷機車置物箱財物 所長休假巧遇一舉查獲
65歲蘇姓男子在台南市安南區大安街，涉嫌偷取許姓男被害機車置物箱財物遭，員警獲報調閱監視器鎖定犯嫌特徵，但蘇居無定所，長安派出所長黃俊榮昨天休假期間在安和路巷口發現蘇蹤跡，隨即通報安中所員警前來，當場查獲蘇，警詢依竊盜罪嫌函送請台南地檢署偵辦。
台南市警三分局安中派出所於2月18日接獲民眾報案，稱在安南區大安街機車置物箱財物遭竊，員警立即趕至現場並調閱監視器鎖定犯嫌特徵，但涉案人居無定所，行蹤成謎。
據了解，許於2月18日外出，將手機及皮包放在機車置物箱內。返家後，才發現遭竊。損失1000元、手機等物共價值2萬1000元，急忙請警方協助。
黃俊榮一見竊嫌照片，立即鎖定蘇身分。原來，黃所長曾查獲該男子涉嫌其他置物箱竊盜案件。更巧的是，黃所長昨天休假期間行經安南區安和路巷弄，便發現黃在路旁休息，其穿著及腳踏車與行竊時相同。當下通報安中所員警到場，一舉查緝到案。
台南市警三分局表示，黃所長雖年屆退休之際，認真執勤精神卻不輸年輕人。不僅轄區經營有成，刑案偵查更有獨到之處，此案能迅速偵破，全賴黃所長經驗豐富及觀察入微，實為員警表率。
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