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五股驚傳槍響嚇壞民眾 北市刑大開槍射車仍讓嫌犯跑了
台北市刑警大隊，今天下午3時許，越區通報至新北市五股區五工六路29號追捕犯嫌，但緝捕過程，疑被犯嫌發現加快油門脫逃，北市刑警趕緊持槍朝車射擊，現場槍聲大作嚇壞不少路過民眾。
據悉，北市刑大幹員駕車尾後追緝，直到三公里外的新北市新莊區中和街216號，才發現犯嫌所棄置汽車，但車內已不見人在。目前北市警方，委請新莊警方協助將車輛拖離採證，並持續追捕在逃嫌犯。
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