賓士男遭控逼車還揮舞棍棒 到案後喊冤：是泡棉棒

廖姓男子在臉書社團「爆料公社」貼文指出，昨天下午開車行經台64線24K處，被前面賓士車惡意逼車、攔下，對方甚至從後車廂拿出棍棒揮舞，直言被恐嚇。警方今天通知涉嫌人，賓士車主坦承逼車，但指控對方先隨意變換車道、危險駕駛，至於棍棒揮舞一事，他喊冤說「那是泡棉棒啦」。

新北中和警方指出，看到民眾在「爆料公社」貼文稱被惡意逼車，由於事發在轄內，主動釐清案情，經查原Po身分是廖男（52歲），到案稱昨天下午5點37分被惡意擋車，心生畏懼，朝恐嚇罪偵辦，通知賓士車主劉姓男子（66歲）到案說明。

劉男到案稱自己是工人，昨天下午開車回家途中，車流量大，廖男卻隨意變換車道，直接開到自己前面，因為不爽才反超車，坦承「故意開很慢、踩煞車」，但強調是廖男先危險駕駛。

警再問「後車廂掏出的東西是什麼？」劉男知悉被指控恐嚇，喊冤說「是泡棉棒啦」，劉男稱當下很生氣，下車從後車廂想要拿可以防身的東西嚇嚇對方，打開車廂卻什麼東西都沒有，只有工作用的「柔軟泡棉棒」，根本無法攻擊別人。