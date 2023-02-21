男子佔線撥打50多通報案電話 浪費社會資源遭罰

屏東一名52歲劉姓男子去年10月深夜騷擾警局，為檢舉路邊違停，2天內累計打了50多通報案電話。警方獲報派員查證，現場並無違規情況，與劉男陳述不符，經勸阻無效，將男子依違反社會秩序維護法，函送屏東地方法院裁罰。

警方指出，屏東市民生派出所於去年10月17日、22日深夜時段，接獲劉男檢舉市區內多處路段違規停車，起初警方受理派員到場查證，發現他檢舉的路段根本沒有停車，馬路上也未畫設紅線，且男子通報的部分路段並不存在，但他仍持續撥打電話，2天內共打57通。