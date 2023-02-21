影／在台南別相信綠燈？ 騎士綠燈過路口險沒命畫面曝光
「別太相信綠燈」？台南市一名騎士今天騎車經過中山高永康路段下方路口，見號誌綠燈要通過時，遭闖紅燈的砂石車擦撞，受傷騎士慶幸自己車子沒有騎很快，否則「早個0.1秒就沒命」。畫面曝光引發議論，許多網友認為「在台南很多紅綠燈只是參考用」，呼籲重懲闖紅燈等重大違規。
警方調查，高姓騎士上午沿永康區復國二路344巷西往東直行至高速公路下方，在永二街245巷26弄與高速一街口，見前方號誌綠燈要通過時時，突然45歲馮姓男子駕駛的大貨車沿高速一街內側車道南向北行駛高速撞上。
所幸機車速度較慢，大貨車只有撞到機車前輪，騎士倒地後沒有被捲進後輪車下，但四肢多處鈍挫受傷送醫，雙方現場呼氣酒測值均正常。警方調閲機車騎士後方行車紀錄器影像，初步肇事原因分析研判大貨車闖紅燈，未發現騎士違規。
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