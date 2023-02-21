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南市警局人事調整 31名警官異動周五上任

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今下午發布調整第五、六序列主管職缺，共調動31名警官，統一在本周五（24日）到任，市警局說，人事案因現階段治安、交通工作需要，經依適任人員品德操守、陞遷積分、工作表現及職務歷練等通盤檢討，期適才適所，提升整體治安、交通工作效能。

異動名單如下：永康警分局副分局長張翊雋（原第二警分局副局長）、第二分局副分局長蔡明宗（原三分局副局長）、第三分局副分局長廖淦龍（原麻豆副分局長）、麻豆副分局長林文雄（市警局第五系列專員）、市警局第五系列專員林炳男（原佳里分局副局長）、佳里副分局長洪百亮（原一分局交通組長）、新化副分局長呂景智（交通警察大隊主任秘書）。

佳里副分局長黃胤銘（原五分局督察組長）、歸仁交通組長張榮峻（原市警局保安科警務正）、歸仁警分局秘書室主任黃俊程（原四分局交通組長）、第四分局交通組長郭榮木（原四分局督察組長）、第四分局督察組長曾乙証（市警局督察室督察員）永康警分局防治組長方國安（原永康警分局秘書室主任）。

永康警分局秘書室主任陳建華（市警局公關室新聞股股長）、市警局公關室新聞股股長李東洋（市警局秘書室警務正）、市警局秘書室警務正翁永亮（原新營警分局勤務中心主任）。

新營警分局勤務中心主任許瀛洲、（原刑警大隊偵七隊長）、刑警大隊偵七隊長胡益源（原刑警大隊專員）、刑警大隊專員黃志成（資訊室警務正）、刑警大隊勤務中心主任張又彬（原市刑大偵四隊長）、市刑大偵四隊長吳俊宏（原第六分局秘書室主任）、第六分局秘書室主任蔡慶源（刑警大隊勤務中心主任）佳里警分局偵查隊長吳宗哲、（原市刑大司法組長）。

市刑大司法組長吳業昌（原佳里警分局偵查隊長）、第一分局黃文村（原刑大督察組長）、白河警分局督察組長林源慶（市警局督察室督察員）、第五分局督察組長劉展志（督察室督察員）、第六分局督察組長王嘉賢（督察室督察員）、白河警分局勤務中心主任李正鏞（原白河分局行政組長）、白河分局行政組長鄭慶盛（原白河分局行政組長）

南市警局第五、六序列主管今調動，31名警官周五統一上任。圖／警方提供
南市警局第五、六序列主管今調動，31名警官周五統一上任。圖／警方提供

白河 司法

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