中壢超大娃娃機店「違停占車道」 尖峰時段交通打結

桃園中壢環中東路新開1家占地100多坪的夾娃娃機店，由於機台商品多，吸引人潮消費，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引民怨；中壢警分局表示，目前已與該娃娃機店家協調約制，並請店家在店外擺放紅龍繩引導顧客進出車流。

新開的娃娃機店內可夾許多零食，開幕後天天吸引民眾前往朝聖，不過也衍生不少交通亂象，民眾抱怨店家前後方有汽機停車空間，車輛違停仍嚴重，在下班時段甚至交通打結，車輛按喇叭吵人。