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中壢超大娃娃機店「違停占車道」 尖峰時段交通打結

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢環中東路新開1家占地100多坪的夾娃娃機店，由於機台商品多，吸引人潮消費，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引民怨；中壢警分局表示，目前已與該娃娃機店家協調約制，並請店家在店外擺放紅龍繩引導顧客進出車流。

新開的娃娃機店內可夾許多零食，開幕後天天吸引民眾前往朝聖，不過也衍生不少交通亂象，民眾抱怨店家前後方有汽機停車空間，車輛違停仍嚴重，在下班時段甚至交通打結，車輛按喇叭吵人。

不過中壢警方接到民眾檢舉後，連日派人加強取締違規停車，警方表示，目前已與該娃娃機店家協調約制，並請店家在店外擺放紅龍繩引導顧客進出車流，且於上、下班時段員警加強交通疏導，加強取締週邊違停汽、機車，防止再有塞車及妨害安寧等情事發生。

桃園中壢環中東路夾娃娃機店，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引民怨。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢環中東路夾娃娃機店，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引民怨。記者翁唯真／翻攝
中壢警方表示，對於娃娃機店交通亂象，目前已與該娃娃機店家協調約制，並請店家在店外擺放紅龍繩引導顧客進出車流。記者翁唯真／翻攝
中壢警方表示，對於娃娃機店交通亂象，目前已與該娃娃機店家協調約制，並請店家在店外擺放紅龍繩引導顧客進出車流。記者翁唯真／翻攝

夾娃娃機 違停 塞車

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