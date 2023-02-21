醫美療程要注意！大陸仿冒減脂機出沒雙北 警查扣機台「價差40倍」

愛美人士要注意！徐若瑄推薦的Emsculpt肌動減脂機有假貨。保二刑大偵一隊去年接獲「BTL」原廠公司報案，稱北部有醫美診所、個人工作室引進仿冒Emsculpt肌動減脂機，透過販售減脂療程牟利，經深入調查，先後執行3波搜索行動，查扣從大陸掏寶進口的仿冒肌動減脂機3台，警詢後將負責人3人依違反商標法、藥事法送辦。

保二刑大偵一隊表示，「BTL」原廠公司去年報案稱有診所、工作室用假Emsculpt肌動減脂機賺錢，釐清事證聲請搜索票，去年3月、9月、11月共3次行動，先後至台北大安某醫美診所、台北大安某個人美體工作室、新北新莊某個人美體工作室搜索，共查扣3台仿冒Emsculpt肌動減脂機。

保二刑大偵一隊表示，BTL牌肌動減脂機原廠一台要價800萬元，惟犯嫌從掏寶購買仿冒品，一台僅20萬元，再用「測量儀器名義」報關順利進口牟利。經觀察明顯發現，仿冒品螢幕畫質差、使用簡體字、儀器探頭序號與原廠不符，無使用說明書和醫療器許可證，機台背面更無出廠標示。

保二刑大偵一隊說，該仿冒品不只違反商標法，負責人更違反藥事法，由於該肌動減脂機是醫療器材，需由醫療器材許可證所有人或其授權者輸入，警詢後將犯嫌鄭民（68歲）、陳民（39歲）、張民（42歲）依違反商標法、藥事法函送法辦。

保二刑大偵一隊表示，現代人重視體態雕塑，近年來市面上有名人代言體雕儀器可以用來幫助鍛鍊及雕塑身形線條，其中主打著利用磁能科技達到增肌減脂效果的「BTL」牌肌動減脂機，標榜只要短短30分鐘的療程，卻有相當於做2萬次肌肉鍛鍊效果，各大醫美診所即紛紛引進使用。