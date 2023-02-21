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桃園男誤闖倉庫受困16小時險冷死 警聽聲辨位尋獲

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨晚低溫，大園區一名60歲許姓男子傍晚獨自外出散步，誤闖修車廠倉庫，遭反鎖長達16小時；警方接獲他妻子報案，調閱監視器掌握方向，循細微聲響找到人，所幸他經及時進食並無大礙。

大園警分局潮音派出所今上午接獲一名女子報案，稱丈夫許男昨傍晚獨自外出散步卻遲遲未歸，過了一晚仍沒回家，找遍住家附近都沒有看到他身影，擔心發生意外，請警方幫忙協尋。

警員黃柏霖、洪湘荃獲報後，依照許男的衣著特徵詢問附近鄰居，並以許男可能的行走方向，沿路調閱監視器。

警方發現，許男疑似往一間友人經營的修車廠走去，廠房距離他住家不到100公尺；員警前往查看時，隱約聽見一旁的倉庫內傳出聲響，開門進入後果然看見許男虛弱的坐在地上，員警趕緊將他帶返所休息，並提供飲食讓他補充體力。

許男妻子接獲警方通知後到派出所接人。許妻向員警表示，先生曾出車禍傷到腦部，導致他行動不便、記憶力退化，有時不知為何出門，但通常過沒多久就會回家，這次丈夫消失整夜讓她非常擔心，幸好有員警積極協尋，才讓丈夫能夠平安返家，非常感謝警方的幫忙。

大園許姓男子昨晚誤闖友人倉庫，受困16小時，今上午獲救，警方提供飲食讓他補充體力。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子昨晚誤闖友人倉庫，受困16小時，今上午獲救，警方提供飲食讓他補充體力。記者楊湛華／翻攝

監視器 低溫 警察

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