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誤認債主派人來騷擾 老翁將人刺成重傷被依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市萬里區趙姓老翁誤以為出現在住家樓下的賴姓男子，是田姓債主先前派去他家催債的人，持自製的「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷。基隆地檢署近日偵結，依殺人未遂罪嫌起訴趙姓老翁。

檢警調查，去年9月10日凌晨1點半多，70多歲趙姓老翁守在他的住家樓下，因為先前與他有債務糾紛的田男，曾派人到他的家中騷擾，看到40多歲賴男經過樓梯中，以為就是田男派來的人，兩人發生口角。

趙姓老翁質問賴男為什麼跑到他家中騷擾家人，賴男否認。趙姓老翁一氣之下，拿自己磨製的尖銳刺狀物和砍刀攻擊賴男，造成賴的臉、頸和胸部都有刀傷或刺傷。

新北市消防局獲報派員前往救護，將賴男送醫院搶救。醫師檢查發現，賴的左胸有穿刺傷併創傷性氣血胸，左耳、左臉及左頸有撕裂傷，施以左上、左下肺葉楔狀切除術、耳廓成形術及左臉及左頸部修補手術，保住性命。

警方逮捕趙姓老翁帶回調查，趙翁坦承持刀械殺傷賴男，警詢後送辦。檢察官偵訊後，認定趙均攻擊賴的頭、頸及胸部等要害，有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，經消防人員送醫急救後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，經消防人員送醫急救後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓老翁誤認賴男是債主派去他家騷擾的人，持自製「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝

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