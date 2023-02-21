聽新聞
test
0:00 / 0:00
誤認債主派人來騷擾 老翁將人刺成重傷被依殺人未遂起訴
新北市萬里區趙姓老翁誤以為出現在住家樓下的賴姓男子，是田姓債主先前派去他家催債的人，持自製的「砍刀」和「刺槍」把賴男殺成重傷。基隆地檢署近日偵結，依殺人未遂罪嫌起訴趙姓老翁。
檢警調查，去年9月10日凌晨1點半多，70多歲趙姓老翁守在他的住家樓下，因為先前與他有債務糾紛的田男，曾派人到他的家中騷擾，看到40多歲賴男經過樓梯中，以為就是田男派來的人，兩人發生口角。
趙姓老翁質問賴男為什麼跑到他家中騷擾家人，賴男否認。趙姓老翁一氣之下，拿自己磨製的尖銳刺狀物和砍刀攻擊賴男，造成賴的臉、頸和胸部都有刀傷或刺傷。
新北市消防局獲報派員前往救護，將賴男送醫院搶救。醫師檢查發現，賴的左胸有穿刺傷併創傷性氣血胸，左耳、左臉及左頸有撕裂傷，施以左上、左下肺葉楔狀切除術、耳廓成形術及左臉及左頸部修補手術，保住性命。
警方逮捕趙姓老翁帶回調查，趙翁坦承持刀械殺傷賴男，警詢後送辦。檢察官偵訊後，認定趙均攻擊賴的頭、頸及胸部等要害，有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言