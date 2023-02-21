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女子落詐團圈套稱修繕房屋 警識破後她竟還堅持匯款
高雄1名女子想投資比特幣，不料落入詐騙集團圈套，到銀行臨櫃匯款50萬元，向行員稱為了「房屋修繕」要匯給承包商。員警到場，在她手機訊息的一段話，發現所謂房屋修繕，只是詐團要她瞞過行員的藉口，又查出收款帳戶已通報是警示帳戶，沒想到這女子竟還堅持要匯款，令員警傻眼。
2月17日下午1點多，艾姓女子（60歲）到高雄市前金區中正四路中信銀行，臨櫃要匯款50萬元，行員詢問匯款原由，她稱匯「房屋修繕款」。由於常有受騙人臨櫃匯款，都以房屋修繕理由匯款，匯出後才知受騙，行員便通知警方勸艾女別匯款。
員警問出，艾女加入投資股票群組，解除定期存款又貸款50萬元，要匯給「財經老師」代操盤，員警直覺她落入詐團圈套，後來看到她手機Line訊息，對方留言「櫃員問匯款用途，您不要說投資、比特幣」，要艾女直接說是房屋修繕款，更確認艾女受騙，馬上幫艾女查證收匯款戶，竟發現是詐騙警示帳戶。
員警一再勸解艾女，在旁的行員一聽是警示帳戶，也不讓她繼續匯款，不料，艾女竟仍然堅持匯款，令員警傻眼。員警見一時勸不下艾女，說要找她家人到場，她才沒再堅持匯款。
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