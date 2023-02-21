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影／竹聯幫主「么哥」現身台中 今低調弔唁竹林老戰友

聯合報／ 記者陳宏睿黃仲裕張宏業／台中即時報導

竹聯幫重量級元老、綽號「弟哥」的董桂均，昨天驟逝於台中，享壽66歲，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑得知消息後，命忠堂與嫡系人馬，今天中午南下台中靈堂弔唁，因行程耽誤，黃比預定時間晚30分鐘到場，在親友的協助下，坐輪椅進入靈堂弔唁。

據透露，因「弟哥」董桂均突然驟逝，很多幫內成員是今天上午才接獲消息，趕赴台中西屯的靈堂「勝世間會館」，也因董在竹聯幫內的分量，後事安排細節都還沒敲定，目前僅先在勝世間安排靈堂，以佛教儀式辦理，供親朋好友弔唁，後續公祭如何安排，還待討論。

今天家屬看到媒體到訪，十分驚訝，也透露因憾事昨天才發生，家屬需要平復心情，委請媒體體諒不要採訪，但同意媒體在「么哥」抵達門口時，簡短拍攝弔唁的狀況。

董桂均是江南案董桂森的胞弟，也是竹聯幫精神領袖陳啟禮移靈回台的扶棺者之一，近年來已退出江湖，定居台中，台北仍有經營公司，平時以電桿修護工程維生，會參與幫內重要喜、喪場合，江湖地位舉足輕重，去年還曾參加竹聯幫幫主「么哥」黃少岑73歲壽宴。

「么哥」黃少岑籍貫是湖南桂東，是竹聯幫第二任幫主，2007年竹聯幫精神領袖陳啟禮逝世後，黃擔任陳的治喪委員會主委，確認繼承竹聯幫新共主地位。

竹聯幫幫主「么哥」黃少岑今天南下台中，悼念董桂均，在親友協助下，坐輪椅近入靈堂。記者黃仲裕／攝影
竹聯幫幫主「么哥」黃少岑今天南下台中，悼念董桂均，在親友協助下，坐輪椅近入靈堂。記者黃仲裕／攝影
竹聯幫幫主「么哥」黃少岑今天南下台中，悼念董桂均，在親友協助下，坐輪椅近入靈堂。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫幫主「么哥」黃少岑今天南下台中，悼念董桂均，在親友協助下，坐輪椅近入靈堂。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫重量級元老董桂均昨天驟逝，幫主「么哥」黃少岑今南下台中悼念。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫重量級元老董桂均昨天驟逝，幫主「么哥」黃少岑今南下台中悼念。記者陳宏睿／攝影

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