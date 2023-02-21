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遭註銷牌照私人救護車久停黃線 駕駛車上呼呼大睡被開單拖吊
台北市北投區實踐街上有救護車長時間違規停車在實踐街上，影響交通，女警黃巧芳獲報到場，發現郭姓駕駛睡在救護車上，郭男醒來稱「學姐我們在等case」女警提醒救護車非執行任務狀態，不可在黃線久停，且查出救護車牌照已遭監理機關註銷，當場開單並通報拖吊。
警方指出，今年1月11日接獲民眾撥打110報案檢舉，私人救護車長時間停在實踐街黃線上，影響現場交通，石牌派出所警員黃巧芳發現救護車違規停在黃線上，車門緊閉，現場無醫護人員。
女警以警用行動載具查詢車籍資料，赫見救護車車牌已遭監理機關註銷，不能行駛道路。女警靠近查看發現郭姓駕駛睡在救護車上，郭男醒來開車門說「學姐我們在等case」。
女警提醒，黃線路段僅供臨時停車，救護車未執行任務，不可久停已違規，且救護車牌照已註銷，現場須通知人員拖吊離開。郭男解釋，去年7月間救護車因行車速度超過速限60公里，遭舉發危險駕駛，牌照遭吊扣處分，但因未執行而被註銷，全案還在申訴中。
北投分局呼籲，車輛所有人如遭舉發交通違規，認有正當事由時，應於應到案日期前提出申訴；遭受吊扣牌照或駕照時，應依時程繳納，切莫置之不理，也切勿在牌照或駕照註銷時違規上路。
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