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新北2隻消防搜救犬 通過IRO國際中級認證
新北市消防局搜救犬隊去年2022年10月中參加內政部消防署舉辦IRO國際評量檢測，1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通過初級認證，今年2月17日，新北市2隻消防搜救犬南下高雄參加國際搜救犬組織評量檢測，通過IRO國際中級認證，讓新北市消防局搜救犬陣容更強大，目前有高級認證3隻及中級認證4隻。
新北市消防局搜救犬隊本月17日至21日南下至高雄參加IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，評量項目有「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」，受測之搜救犬需在吵雜的環境及不定時槍聲中不受任何干擾，必須在領犬員的指令下服從任何項目以執行人命搜救任務，搜索時領犬員則需進行搜索計畫並於15分鐘內搜索找到2名待救者。
新北市消防局搜救犬隊領犬員羅浩芳帶領浩克Hulk、吳惟逸帶領Aqua，順利通過RHT-A中級認證，將效提升災害搜救犬執行國內、外重大災害的搜救能力。目前新北市搜救犬共計10隻，其中已通過國際IRO評量檢測搜救犬共計7隻，包括高級認證3隻、中級認證4隻，另有2隻路徑培訓犬、1隻瓦礫培訓犬，也希望在培訓後能夠順利投入災害的搜救工作。
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