新北2隻消防搜救犬 通過IRO國際中級認證

新北市消防局搜救犬隊去年2022年10月中參加內政部消防署舉辦IRO國際評量檢測，1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通過初級認證，今年2月17日，新北市2隻消防搜救犬南下高雄參加國際搜救犬組織評量檢測，通過IRO國際中級認證，讓新北市消防局搜救犬陣容更強大，目前有高級認證3隻及中級認證4隻。

新北市消防局搜救犬隊本月17日至21日南下至高雄參加IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，評量項目有「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」，受測之搜救犬需在吵雜的環境及不定時槍聲中不受任何干擾，必須在領犬員的指令下服從任何項目以執行人命搜救任務，搜索時領犬員則需進行搜索計畫並於15分鐘內搜索找到2名待救者。