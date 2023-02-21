國一高雄路段4大車連環撞 車流回堵近4公里幸無傷亡

國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里，所幸，整起事故無人傷亡，肇事駕駛無酒駕情況，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午10時17分，49歲潘姓男子駕駛聯結車行經國一南向365.5公里處，追撞前方37歲李姓男子駕駛的貨運曳引車，接著又推撞54歲連姓男子的小貨車，後又推撞35歲趙姓男子的大貨車，形成國道4部大車追撞事故。

所幸，整起事故，未造成任何人受困傷亡，也無酒駕情事，車禍於11時3分完全排除並恢復通車，詳細事故原因，仍待釐清。