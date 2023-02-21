快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

國一高雄路段4大車連環撞 車流回堵近4公里幸無傷亡

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里，所幸，整起事故無人傷亡，肇事駕駛無酒駕情況，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午10時17分，49歲潘姓男子駕駛聯結車行經國一南向365.5公里處，追撞前方37歲李姓男子駕駛的貨運曳引車，接著又推撞54歲連姓男子的小貨車，後又推撞35歲趙姓男子的大貨車，形成國道4部大車追撞事故。

所幸，整起事故，未造成任何人受困傷亡，也無酒駕情事，車禍於11時3分完全排除並恢復通車，詳細事故原因，仍待釐清。

國道警察提醒，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車道遭占用，一度造成車流回堵近4公里。記者陳弘逸／翻攝

國道 車禍

延伸閱讀

高雄農特產前進波灣食品展 蜜棗行銷到杜拜

酒駕女追撞賓利、野馬、納智捷等3車　酒醒後依公共危險、頂替罪送辦

高雄53歲騎士闖輕軌軌道 遭撞壓傷左腳送醫

醉女酒駕追撞賓利、野馬、納智捷 賠慘還險傷大咖人物

相關新聞

國一高雄路段4大車連環撞 車流回堵近4公里幸無傷亡

國道1號南向365.5公里高雄路段，今天上午傳4部大車追撞事故，車種分為聯結車、曳引車、大貨車及小貨車，導致中線及內側車...

無照騎士撞上迴轉貨車死亡 貨車駕駛依過失致死起訴

51歲翁姓男子去年9月晚間駕駛營業用大貨車經過蘇澳，路口迴轉時被後方無照駕駛的18歲賴姓男子撞上，賴男人車倒地，臉部、全...

屏警查獲詐騙集團機房 19人羈押禁見獲准

屏東檢警日前查獲詐騙集團利用民宿做為機房從事詐騙，訊問後，17日向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見許姓犯嫌等19人獲准，將持...

影／吸金2億 新北警查獲虛擬貨幣實體店面 假投資真詐騙

新北市刑大日前破獲設在新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面，涉嫌假投資真詐騙，違法吸金達2億元，查獲主嫌鄭姓男子共6人到案，警...

影／畫面曝光！千萬敞篷法拉利撞3車 維修費堪憂

台中市七期與南屯交界，日前發生一起千萬超跑法拉利，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，現在撞擊畫面曝光！駕駛法拉利的林...

又見投資虛擬貨幣詐騙 女子險遭騙21萬元

42歲林姓女子在網路上結識男網友，男網友慫恿林女投資網路虛擬貨幣穩賺不賠，還謊稱投資平台正舉辦活動，名額有限，得把握時機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦