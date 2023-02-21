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無照騎士撞上迴轉貨車死亡 貨車駕駛依過失致死起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

51歲翁姓男子去年9月晚間駕駛營業用大貨車經過蘇澳，路口迴轉時被後方無照駕駛的18歲賴姓男子撞上，賴男人車倒地，臉部、全身多處骨折，送醫後仍不治身亡。檢方認為翁男迴轉時未注意後方來車，日前依過失致死罪起訴。

起訴書指出，翁男去年9月初晚上10時許，沿台2線濱海公路由北往南行駛，到蘇濱路2段與思村路口時，從外側車道迴轉；後方機車騎士賴男無照且超高速駕駛，緊急剎車不及，機車頭撞上貨車左後側車身，當場倒地，顏面骨閉鎖性骨折、多處頸部及雙胸部挫傷合併骨折、右上側上肢骨折變形等。

翁男當即下車報警，留在現場等警方趕到；救護人員盡速送賴男到台北榮總蘇澳分院，賴仍因創傷性休克，晚間10時15分許去世，賴男父親告訴宜蘭地檢署與蘇澳分局偵辦。

翁男表示，他當時時速不到10公里，車尾都已經快到中央分隔島，車頭也即將迴轉到對向車道，有打方向燈、蜂鳴器也有響。檢方認為，當時天候光線良好，路面無障礙缺陷，駕駛迴轉時應注意後方有無來車，翁男疏忽未注意左側直行騎士，確有疏失並造成賴男死亡，依過失致死罪起訴。

起訴書指出，翁男留在現場並坦承肇事，足以認定自首，符合減刑規定；檢方雖依過失致死起訴翁男，已去世的賴男也負肇事責任，據了解，這會成為法官量刑的依據之一。

台2線蘇濱路車禍路口。圖／取自Google街景
台2線蘇濱路車禍路口。圖／取自Google街景
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 車禍

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