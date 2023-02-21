影／吸金2億 新北警查獲虛擬貨幣實體店面 假投資真詐騙

新北市刑大日前破獲設在新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面，涉嫌假投資真詐騙，違法吸金達2億元，查獲主嫌鄭姓男子共6人到案，警詢後依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

國際大型虛擬貨幣平台連環倒，全球加密貨幣龍頭Futures Exchange(FTX)申請破產重組後，引發全球虛擬貨幣市場劇烈風暴，新北市刑大科偵隊日前接獲多起報案，有10多名被害人表示，因投資虛擬貨幣遭詐騙，警方立即組成專案小組追查，發現詐騙款項流向新北市板橋區一間實體店面，深入調查發現該店面竟是國內首見詐欺集團從事虛擬貨幣詐騙據點。

警方報請新北地檢署檢察官指揮，第一波掃蕩逮捕周姓男子（22歲）等5名詐欺車手、機房成員，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等USDT虛擬貨幣儲值卡450張，上周再緝獲首腦邱姓男子（27歲）到案，起出USDT泰達幣約11萬顆，市價約330萬元，警方從查扣電腦帳冊中清查，半年來初估被害金流超過2億元。

警方調查，自從虛擬貨幣市場興起後，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入，為取信被害人，竟在新北市板橋區館前東路上設立實體店面進行虛擬貨幣交易，被害人認為既然有實體店面，大大降低戒心，紛紛將畢生積蓄投入，且詐欺集團為簡化交易流程，還自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可將金流洗出，讓被害人血本無歸。