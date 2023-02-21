又見投資虛擬貨幣詐騙 女子險遭騙21萬元
42歲林姓女子在網路上結識男網友，男網友慫恿林女投資網路虛擬貨幣穩賺不賠，還謊稱投資平台正舉辦活動，名額有限，得把握時機及早入場，但須先投入21萬元到指定帳戶。林女昨天到台南市東區某銀行要匯款，行員警覺她遭詐騙及時勸阻保住辛苦積蓄。
林女因男網友慫恿誘惑之下，深信不疑，昨天上午10點多到銀行櫃檯，欲匯款21萬元至從未謀面陌生男子帳戶，幸經行員機警發覺有異而通報警方前往了解。
案經南市警一分局東門派出所員警吳若望、邱薇臻2人當場向林女詳細說明詐騙手法及出示相關詐騙等案例。林女才頓時恍然大悟，驚覺自己可能遭詐騙而取消匯款動作。
此電信投資詐騙案，多虧銀行行員關懷細心發現可疑，並聯繫警方到場處理，及時阻詐成功，才讓民眾能免於受騙，財產得以保全。
台南市警一分局分局長歐祖明指出，網路虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後，往往以不同名目再要求繼續投入資金便可獲利，籲請民眾勿聽信網路上所認識的網友訊息盲目投資，以免落入詐騙陷阱，得不償失。
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