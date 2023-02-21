快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

又見投資虛擬貨幣詐騙 女子險遭騙21萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

42歲林姓女子在網路上結識男網友，男網友慫恿林女投資網路虛擬貨幣穩賺不賠，還謊稱投資平台正舉辦活動，名額有限，得把握時機及早入場，但須先投入21萬元到指定帳戶。林女昨天到台南市東區某銀行要匯款，行員警覺她遭詐騙及時勸阻保住辛苦積蓄。

林女因男網友慫恿誘惑之下，深信不疑，昨天上午10點多到銀行櫃檯，欲匯款21萬元至從未謀面陌生男子帳戶，幸經行員機警發覺有異而通報警方前往了解。

案經南市警一分局東門派出所員警吳若望、邱薇臻2人當場向林女詳細說明詐騙手法及出示相關詐騙等案例。林女才頓時恍然大悟，驚覺自己可能遭詐騙而取消匯款動作。

此電信投資詐騙案，多虧銀行行員關懷細心發現可疑，並聯繫警方到場處理，及時阻詐成功，才讓民眾能免於受騙，財產得以保全。

台南市警一分局分局長歐祖明指出，網路虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後，往往以不同名目再要求繼續投入資金便可獲利，籲請民眾勿聽信網路上所認識的網友訊息盲目投資，以免落入詐騙陷阱，得不償失。

林姓女子遭電信投資詐騙，台南警員和 銀行行員聯手保住她21萬元。記者黃宣翰 /翻攝
林姓女子遭電信投資詐騙，台南警員和 銀行行員聯手保住她21萬元。記者黃宣翰 /翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

延伸閱讀

影／清潔工線上刷卡訂電影票遭詐團盯上 超商轉帳警阻詐

2家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬 警逮8人詐欺集團

強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報

桃園男求職遭押高雄拘禁 趁3嫌睡死逃出求助路人獲救

相關新聞

囂張至極！想從良脫幫不成 男遭成員打成豬頭逼簽本票

新北市新莊區王姓男子今年1月初想脫離黑幫不成，遭幫眾成員王男等5人，持刀、棒毆打成重傷、逼簽35萬本票。警方獲報派員蒐證...

影／畫面曝光！千萬敞篷法拉利撞3車 維修費堪憂

台中市七期與南屯交界，日前發生一起千萬超跑法拉利，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，現在撞擊畫面曝光！駕駛法拉利的林...

又見投資虛擬貨幣詐騙 女子險遭騙21萬元

42歲林姓女子在網路上結識男網友，男網友慫恿林女投資網路虛擬貨幣穩賺不賠，還謊稱投資平台正舉辦活動，名額有限，得把握時機...

影／又有謊報！不爽被查通緝 亂打110瞎稱被囚禁看警察白忙

新北市上周才發生酒醉老翁謊報遭綁架，前天又有1名男子不滿被警察盤查通緝，挾怨報復，謊報遭囚禁讓員警瞎忙，自己則躲在一旁看...

影／清潔工線上刷卡訂電影票遭詐團盯上 超商轉帳警阻詐

清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，以作業疏失重覆訂票為由，要求至超商操作ATM轉帳退款解決，超商店員察覺辭...

酒駕女追撞賓利等3車 酒醒認錯冒名頂替被送辦

台北市堤頂大道二段，昨下午發生酒駕女子追撞停等紅燈3輛汽車，被追撞之一的賓利轎車乘坐台畜公司名譽董事長張裕屏，一度引發關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦