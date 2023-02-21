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影／又有謊報！不爽被查通緝 亂打110瞎稱被囚禁看警察白忙

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市上周才發生酒醉老翁謊報遭綁架，前天又有1名男子不滿被警察盤查通緝，挾怨報復，謊報遭囚禁讓員警瞎忙，自己則躲在一旁看戲，稍後還帶著毒品去找朋友。但走過必留下足跡，最後還是被揪出來依法究辦。

八里區12日晚上有1名69歲黃姓老翁，在淡水河畔邊釣魚喝酒，無聊打110自稱遭綁架，卻沒報地點，遲遲等不到警察去「救他」，竟然還自己走進派出所再次報案，根本就是酒醉亂報。

蘆洲區19日晚上10時58分，又有1名趙姓男子打110，自稱被囚禁。警方趕到民族路現場，發現是1家剛剛打烊的五金行，正準備下班離去的店員被請求重新開門，但裡裡外外查無任何跡證，趙男卻仍持續傳手機簡訊提供假線索。

員警稍後驚覺報案手機號碼很眼熟，原來35歲趙姓男子（有毒品、詐欺等前科）當天晚上9時許，在蘆洲區信義路被盤查傷害通緝，他堅稱已經到案，但警方系統資訊尚未更新撤銷註記，因此耗了不少時間查證，直到他找到歸案證明才被放行。

警方調閱監視器，還發現他謊報之後躲在一旁看戲，看員警瞎忙查證是否有人遭囚禁在五金行，後來騎機車離去。警方20日凌晨2時57分循線追到三重區重安街，逮到他躲在朋友家裡，並查獲持有安非他命0.39公克和吸食器。

趙男坦承不滿稍早被當成通緝犯盤查，員警不相信他已被三重警方抓去地檢署歸案過了，因此挾怨報復，謊報遭囚禁害警察白忙一場。警詢後將趙男依誣告罪嫌及違反毒品危害防制條例案移送法辦，讓他再跑一趟新北地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1名趙姓男子不滿被盤查通緝，挾怨謊報遭囚禁在蘆洲區某五金行，卻躲在附近看戲，看警察白忙一場。記者林昭彰／翻攝
1名趙姓男子不滿被盤查通緝，挾怨謊報遭囚禁在蘆洲區某五金行，卻躲在附近看戲，看警察白忙一場。記者林昭彰／翻攝
1名趙姓男子謊報遭囚禁，害警察白忙一場，之後他躲在朋友住處，被查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
1名趙姓男子謊報遭囚禁，害警察白忙一場，之後他躲在朋友住處，被查獲毒品。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝

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