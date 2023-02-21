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影／清潔工線上刷卡訂電影票遭詐團盯上 超商轉帳警阻詐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，以作業疏失重覆訂票為由，要求至超商操作ATM轉帳退款解決，超商店員察覺辭異，聯手板橋警方聯手阻詐。警方呼籲，ATM提款機只有提款跟轉帳功能，不能解除分期付款或退款。

板橋警分局大觀派出所員警曾唯皓、黃子豪前天接獲轄內便利超商陳姓店長報案，指稱有民眾操作ATM許久，且一邊講電話，疑似遭到詐騙，二員獲報火速趕赴板橋區僑中二街便利超商，果真看到周男（30歲）正在操作ATM。

周男表示，今年2月19日下午3時許，接到自稱客服人員的電話，說他幾天前在網路上訂購電影票，因公司作業疏失，導致商品數量有誤，需操作ATM退款解決。

從事清潔工的周男當晚下班後，便至附近便利超商，依對方指示操作ATM並匯款兩筆共12萬9千多元至對方提供的銀行帳戶，原欲再匯款4萬元至對方提供帳戶時，所幸便利超商店長與警員曾唯皓、黃子豪到場即時攔阻，周男始驚覺遭詐騙，打消繼續交付財產之念頭，周男一再感謝警方與熱心店長即時阻詐。

警方表示，ATM提款機只有提款跟轉帳功能，不能解除分期付款或退款。另外接獲+字號或陌生來電，務必提高警覺，若有詐騙疑慮 ，可撥打165專線詢問。

清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，要求至超商操作ATV轉帳，超商店員聯手板橋警方聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝

超商 詐騙 提款機

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