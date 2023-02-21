酒駕女追撞賓利等3車 酒醒認錯冒名頂替被送辦

台北市堤頂大道二段，昨下午發生酒駕女子追撞停等紅燈3輛汽車，被追撞之一的賓利轎車乘坐台畜公司名譽董事長張裕屏，一度引發關注。肇事車輛上黃女原先坦承酒駕，同車楊女一樣酒醉，2人就醫回程路上，向警方認錯，坦承冒名頂替，實際酒駕者是楊女，酒測值高達每公升0.84毫克，全案依公共危險及頂替罪嫌移送法辦。

黃女、楊女2人是好朋友，昨天下午1時許在北市中山區林森北路朋友的店內喝酒，餐敘後涉酒駕開往堤頂大道二段北往南方向行駛，追撞前方3輛停等紅燈的汽車。被撞車輛分別是賓利、野馬、納智捷，其中賓利轎車後座乘客是台畜公司名譽董事長張裕屏，3車駕駛均無酒駕。

警方指出，29歲黃女第一時間向警方坦承酒駕，酒測值每公升0.67毫克，同車的33歲楊姓女子同樣酒醉，2人身上散發濃濃酒氣，昨夜兩人尚未清醒，無法完成筆錄，夜間停止訊問。

警方調查，黃女訊問中，言詞反覆且無法清楚描述案發經過，2人從醫院回警局期間向警方認錯，坦承實際開車的人是楊女，楊女酒測值達每公升0.84毫克，全案依公共危險及頂替罪嫌送辦。

中山分局呼籲，酒駕「零容忍」酒駕為交通肇事主因之一，造成許多家庭破碎，提醒民眾飲酒後多搭乘計程車及使用代駕服務，共同維持交通秩序，保障用路人的安全。