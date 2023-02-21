聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁口罩沒戴好被罵「媽的免費票」怒提告 欣欣客運喊冤：司機很辛苦
新北市陳姓老翁昨天晚上搭欣欣客運670路返家，孰料上車因口罩沒戴好，被公車司機大罵「口罩戴好要不然不能上車」、「政府都規定3年了還不聽」，更嗆「媽的，你們這些免費老人票」，陳翁不堪受辱回罵，2人一路口角糾紛到末站。警方獲報趕抵，2人無爭吵但互提告訴，警方依規定受理偵辦。
警方昨天晚上7點半獲報，中和區興南路三段的欣欣客運景新站有糾紛趕抵，金門退伍老兵陳翁（67歲）稱遭公車司機辱罵不雅字眼，甚至限制行動，一度被關在車上無法下車，提告妨害名譽、妨害自由，而公車司機陳姓男子（57歲）也指控對方罵三字經，提告妨害名譽。
欣欣客運吳姓站長今天接受電訪說，口罩政策雖然鬆綁，但是民眾搭乘大眾運輸仍要配戴口罩，當時陳翁口罩沒戴好，露出鼻子，司機在上車前好心提醒他，可能因為距離遠，口氣才比較大聲；也替司機抱不平「司機開車平常就很辛苦，還要照顧到政府政策」、「司機也可以不要講話，但乘客權益很重要」。
欣欣客運吳姓站長表示，經調閱車內錄影帶，雙方都有錯，該名老翁也有回罵「管這個那麼多幹嘛」，甚至出現王八蛋等不雅字眼，而當時有乘客看不下去，大呼「不要干擾司機開車」。
欣欣客運吳姓站長解釋雙方在景新站的狀況，因為老翁情緒激動，怕又發生衝突，所以才沒有給他看錄影帶，也主動表達善意當和事佬，建議互相道歉、息事寧人，「因為其實是誤會、沒有很嚴重」，但老翁堅持要提告，所以駕駛為了維護權益，也才提出告訴。
另外，妨害自由的部分，吳姓站長替司機喊冤說，其實根本沒有，司機到了末站開窗要同事打電話報警，「只是晚了一、兩秒開車門，不是不開車門，這些都有畫面可以佐證」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言