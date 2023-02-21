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馬來西亞籍遊艇失去動力海上漂流 苗栗海巡成功救援

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

海巡署中部分署昨午接獲通報，有馬來西亞籍自用遊艇，航經新竹海山西方1浬處，因失去動力緩慢往南漂航，船上有3名人員；海巡艦艇前往馳援，直到晚間近10點左右，該遊艇漂到苗栗竹南近岸下錨，最後才將船上人員安全接駁上岸。

海巡署指出， 昨午4點多接獲民眾高先生118報案專線通報，馬來西亞籍自用遊艇「大Ｏ8」號，航經新竹海山西方1浬處，因失去動力以航速0-1節持續緩慢往南漂航，船上3名人員暫時安全。海巡署中部分署接獲通報後，旋即調派中部分署第三岸巡隊派遣人員前往戒護，同步調派海巡艦艇前往救援，並申請內政部空中勤務總隊空偵機待命。

據了解，該遊艇昨中午從淡水第二漁港出海，預計前往高雄港，航至新竹海山水域，因絞網導致失去動力往南漂流；事發後，海巡署中部分署立即成立應變中心，隨即調派艦隊分署宜蘭艦自台北港出發前往戒護，同步通報空中勤務總隊待命。傍晚5點33分，遊艇漂流至苗栗崎頂1浬處，船長實施下錨避免持續漂流，並等候空偵機前往吊掛救援。

因海象不佳，巡防艇無法前往救援，空勤直升機無法吊掛；直到晚間9點31分，遊艇擱淺於苗栗海角樂園堤防岸邊，第三岸巡隊及救援人車立即前往現場救援，晚間近10點左右 ，船上人員均安全接駁上岸，並提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖。經檢視人員狀況均良好無需就醫，故障遊艇將等海象轉佳後，再研議吊掛維修事宜。

海巡單位將故障遊艇船上人員安全接駁上岸後，提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖，經檢視3人都平安無需就醫。圖／海巡署提供
海巡單位將故障遊艇船上人員安全接駁上岸後，提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖，經檢視3人都平安無需就醫。圖／海巡署提供
故障遊艇船長表示，將於海象轉佳後，再研議船隻吊掛維修事宜。圖／海巡署提供
故障遊艇船長表示，將於海象轉佳後，再研議船隻吊掛維修事宜。圖／海巡署提供
直到晚間9點31分左右，故障遊艇擱淺於苗栗海角樂園堤防岸邊，第三岸巡隊及救援人車立即前往現場救援。圖／海巡署提供
直到晚間9點31分左右，故障遊艇擱淺於苗栗海角樂園堤防岸邊，第三岸巡隊及救援人車立即前往現場救援。圖／海巡署提供

海巡署 遊艇 馬來西亞

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