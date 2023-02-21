九旬老翁呆坐街頭 南警護送安全返家

92歲陳姓老翁昨晚10點多，徒步走在台南市中西區民生路二段，神情茫然，體力不支索性坐在街上，正巧員警巡邏經過發現便上前關心。員警為避免發生意外，主動護送老翁回家，鄰居大讚員警熱心助人，表達高度肯定與感謝。

台南市警二分局海安派出所警員黃游成、葉品瑩於昨晚10點多巡經民生路二段與仁愛街口，發現迷途老翁呆坐街上且神情茫然，警方立即上前關心。

員警發現老翁因年長記憶力退化，講話含糊不清且神情疲倦，員警不斷和他溝通詢問後，總算獲得一點蛛絲馬跡，最終查得老翁身分，開警車護送他回家。