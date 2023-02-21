九旬老翁呆坐街頭 南警護送安全返家
92歲陳姓老翁昨晚10點多，徒步走在台南市中西區民生路二段，神情茫然，體力不支索性坐在街上，正巧員警巡邏經過發現便上前關心。員警為避免發生意外，主動護送老翁回家，鄰居大讚員警熱心助人，表達高度肯定與感謝。
台南市警二分局海安派出所警員黃游成、葉品瑩於昨晚10點多巡經民生路二段與仁愛街口，發現迷途老翁呆坐街上且神情茫然，警方立即上前關心。
員警發現老翁因年長記憶力退化，講話含糊不清且神情疲倦，員警不斷和他溝通詢問後，總算獲得一點蛛絲馬跡，最終查得老翁身分，開警車護送他回家。
市警二分局呼籲，邁入老年化的社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，應主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭大眾交通工具，且應隨時留意老人家活動範圍，避免讓其獨自出門，如需幫忙即可向警方報案協助，勿因一時不察而發生憾事。如有於路上發現疑似迷失老人，可撥打110請警方到場了解，以免發生危險。
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