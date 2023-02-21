快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

九旬老翁呆坐街頭 南警護送安全返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

92歲陳姓老翁昨晚10點多，徒步走在台南市中西區民生路二段，神情茫然，體力不支索性坐在街上，正巧員警巡邏經過發現便上前關心。員警為避免發生意外，主動護送老翁回家，鄰居大讚員警熱心助人，表達高度肯定與感謝。

台南市警二分局海安派出所警員黃游成、葉品瑩於昨晚10點多巡經民生路二段與仁愛街口，發現迷途老翁呆坐街上且神情茫然，警方立即上前關心。

員警發現老翁因年長記憶力退化，講話含糊不清且神情疲倦，員警不斷和他溝通詢問後，總算獲得一點蛛絲馬跡，最終查得老翁身分，開警車護送他回家。

市警二分局呼籲，邁入老年化的社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，應主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭大眾交通工具，且應隨時留意老人家活動範圍，避免讓其獨自出門，如需幫忙即可向警方報案協助，勿因一時不察而發生憾事。如有於路上發現疑似迷失老人，可撥打110請警方到場了解，以免發生危險。

92歲陳姓老翁昨晚10點多，呆坐在台南市中西區民生路二段，員警巡邏經過發現便上前關心，主動護送老翁回家。記者黃宣翰／翻攝
92歲陳姓老翁昨晚10點多，呆坐在台南市中西區民生路二段，員警巡邏經過發現便上前關心，主動護送老翁回家。記者黃宣翰／翻攝

台南 老年人

延伸閱讀

影／頂15度低溫徒步快車道 台中老翁凍到發抖

路口見行動不便老翁 汐止警下車攙扶 網讚：好暖

和家人吵架 近百歲老翁推輔助輪走5公里不回家

影／公車起步乘客喊「有人跌倒了」 基隆9旬老翁送醫

相關新聞

囂張至極！想從良脫幫不成 男遭成員打成豬頭逼簽本票

新北市新莊區王姓男子今年1月初想脫離黑幫不成，遭幫眾成員王男等5人，持刀、棒毆打成重傷、逼簽35萬本票。警方獲報派員蒐證...

影／畫面曝光！千萬敞篷法拉利撞3車 維修費堪憂

台中市七期與南屯交界，日前發生一起千萬超跑法拉利，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，現在撞擊畫面曝光！駕駛法拉利的林...

又見投資虛擬貨幣詐騙 女子險遭騙21萬元

42歲林姓女子在網路上結識男網友，男網友慫恿林女投資網路虛擬貨幣穩賺不賠，還謊稱投資平台正舉辦活動，名額有限，得把握時機...

影／又有謊報！不爽被查通緝 亂打110瞎稱被囚禁看警察白忙

新北市上周才發生酒醉老翁謊報遭綁架，前天又有1名男子不滿被警察盤查通緝，挾怨報復，謊報遭囚禁讓員警瞎忙，自己則躲在一旁看...

影／清潔工線上刷卡訂電影票遭詐團盯上 超商轉帳警阻詐

清潔工周姓男子日前線上刷卡訂電影票竟遭詐團盯上，以作業疏失重覆訂票為由，要求至超商操作ATM轉帳退款解決，超商店員察覺辭...

酒駕女追撞賓利等3車 酒醒認錯冒名頂替被送辦

台北市堤頂大道二段，昨下午發生酒駕女子追撞停等紅燈3輛汽車，被追撞之一的賓利轎車乘坐台畜公司名譽董事長張裕屏，一度引發關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦