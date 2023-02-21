口罩沒戴好被司機罵「媽的老人票」 退伍老兵氣炸：沒心服務老人

新北市陳姓老翁昨天晚上搭欣欣客運670路返家，孰料上車因口罩沒戴好，被公車司機大罵「口罩戴好要不然不能上車」、「政府都規定3年了還不聽」，更嗆「媽的，你們這些免費老人票」，陳翁不堪受辱回罵，2人一路對峙到末站，司機又不開門讓人下車，涉嫌妨害自由。警方獲報趕抵，2人無爭吵但互提告訴，警方依規定受理偵辦。

警方昨天晚上7點半獲報，中和區興南路三段的欣欣客運景新站有糾紛趕抵，陳翁（67歲）稱遭公車司機辱罵不雅字眼，甚至限制自由，一度被關在車上無法下車，提告妨害名譽、妨害自由，而公車司機陳姓男子（57歲）也指控對方罵三字經，提告妨害名譽。

經調查，陳翁昨天晚上從永和區頂溪捷運站搭欣欣客運670路回家，才上車正要刷卡，司機就大罵「口罩戴好要不然不能上車」，但口罩只是露出鼻子，陳翁趕緊拉好，沒想到司機又罵「政府都規定3年了你們都不聽」、「媽的，你們這些免費老人票的就是講不聽」等語，雙方引發衝突，對峙到末站。

陳翁昨天晚上製作完筆錄，受訪指出，家住中和烘爐地附近，要搭車回家卻因為口罩沒戴好被罵，強調「不是不能講，但態度能不能好一點」，然而司機不搭理還嗆「我可以趕你下車，把你送到派出所」。

陳翁十分氣憤，稱「老人有什麼不對？」不滿司機態度，才一路坐到末站要客訴，沒想到客訴也沒用，客運站長看完車內錄影帶，不讓他看錄影帶，反而要雙方道歉。