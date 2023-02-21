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台灣大道、文心路易肇事開罰500件 分局長今早帶隊現勘

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道、文心路口交流量大，也是市警局統計的十大易肇事路口，今年已開罰500件，轄區第六警分局長賈立民今早會同交通組等單位，前往現場勘查，研議未來的具體防制策略，賈立民說，不只此路口，其他轄內各易肇事路口，都會依序前往勘查，逐一研議解決之道。

第六警分局長賈立民今早與交通組長、轄區派出所長、交通分隊長等人，邀集交通局、里長該路口實地進行勘察，運用大數據分析肇事熱時、肇因等資訊，傾聽派出所所長、員警及交通局的實務經驗，也結合里長反映里民的意見等，依交通工程、交通教育及交通執法等3E政策，配合各肇事路口之路型與主肇因，研議交通具體防制策略。

第六警分局表示，除了今天的會勘之外，也透過科技執法提升執法強度，加強取締闖紅燈、不停讓行人等重點違規項目，該路口在今年初，已建置交通科技執法迄今僅一個月餘，取締交通違規近500件，希望透過雙管齊下以減少交通事故發生。

六分局指出，台灣大道、文心路的交流量大，上下班尖峰時間更易顯現交通壅塞情況，而肇事原因經分析主要為「未注意車前狀態」與「違反號誌管制或指揮」。

分局長賈立民說，警方對於防制交通事故不遺餘力，接下來更會馬不停蹄地前往其他易肇事路口辦理會勘，逐一檢視、研議具體的防制策略，守護市民行的安全，更期盼所有的用路人共同遵守交通安全規則，如遇閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車（車輪須完全停止狀態），確認無人車再通過，養成行車多禮讓的習慣，共同為防制交通事故努力。

台中市第六警分局長賈立民今早與交通組等單位，前往台灣大道、文心路口勘查。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局長賈立民今早與交通組等單位，前往台灣大道、文心路口勘查。圖／第六警分局提供

科技執法 塞車 警察

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