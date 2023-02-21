快訊

今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

男子開車為閃路上竄出野貓衝撞路旁3車 休旅車著火幸及時逃生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣20多歲許姓男子昨天深夜12點多，駕駛1輛進口9人座大型休旅車，由嘉義市往民雄鄉方向，行經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生，警消到場未發現有人受困，許男酒測未超標，胸痛送醫。

警方調查，昨天深夜12點多，嘉義大學民雄校區外，民興派出所附近文化路上，20多歲許姓男子駕駛1輛進口9人座休旅車，不明原因突失控衝撞路旁3輛轎車，造成2車翻覆路旁稻田，許男休旅車翻覆著火，車子陷入火海，所幸許男綁安全帶，駕駛座安全氣囊爆開，許男打開車門逃生。

警消到場，許男意識清醒、無外傷，消防人員滅火，與員警查看路旁3輛被撞的車子，都無人受困，許男胸痛由員警護送嘉基，許男指稱，開車回家為閃避路上竄出的1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，警方酒測未超標。

警方說，路旁被撞的3輪轎車，都是住附近居民商家車子，車主得知車子被撞，大呼人在家中睡覺，車子突被飛來休旅車撞壞，直呼「真衰！」要求肇事許男修復賠償，警方表示，許男雖未犯公共危險罪，仍要負責民事賠償及自己車毀損失，代價不小。

許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供
許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供
許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供
許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供
許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供
許姓男子昨天深夜駕駛進口9人座大型休旅車，經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生。圖／讀者提供

休旅車 嘉義 火燒車

延伸閱讀

連環車禍夾擊 兩家4口1死3傷

幾乎沒煞車！國道3號「7車連環撞」1死3傷 肇事畫面曝光

又開駕駛輔助不看路？租Volvo XC90出遊 國道內線衝撞工程車！

國3竹南北上路段7車連環撞 休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

相關新聞

囂張至極！想從良脫幫不成 男遭成員打成豬頭逼簽本票

新北市新莊區王姓男子今年1月初想脫離黑幫不成，遭幫眾成員王男等5人，持刀、棒毆打成重傷、逼簽35萬本票。警方獲報派員蒐證...

馬來西亞籍遊艇失去動力海上漂流 苗栗海巡成功救援

海巡署中部分署昨午接獲通報，有馬來西亞籍自用遊艇，航經新竹海山西方1浬處，因失去動力緩慢往南漂航，船上有3名人員；海巡艦...

台中太平區公所對面麵攤起火 公所人員趕往救援

台中市太平區公所對面的一處麵攤上午疑因換裝瓦斯時，不慎引起火警，還波及相鄰的皮飾店，一時火舌四竄。所幸太平消防分隊就在附近，立即趕往灌救，及時將火勢撲滅，火勢未進一步擴大。

酒駕累犯又被逮！他坐地哀求肝功能不好「別酒測」

高雄58歲楊姓男子有酒駕前科，日前又酒駕上路，還在機車後方車牌掛上水桶，遮蔽車號；巡邏警見狀上前攔查，發現他渾身散發酒味...

泰籍女來台觀光卻躲大樓地下室性交易 警尾隨男客破獲

29歲泰國籍女子涉以觀光簽證來台從事性交易，隱身內湖區民權東路一處大樓地下室，內湖警方日前在網路論壇發現「內湖溫柔洛洛」...

男子邊駕車邊抽K菸 警盤檢查獲550公克毒咖啡包法辦

21歲台東縣陳姓男子，昨天凌晨3多駕車經台南市中西區府前路口，邊駕車邊抽K菸，行車跨越車道，市警二分局中正派出所員警上前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦