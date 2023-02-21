男子開車為閃路上竄出野貓衝撞路旁3車 休旅車著火幸及時逃生

嘉義縣20多歲許姓男子昨天深夜12點多，駕駛1輛進口9人座大型休旅車，由嘉義市往民雄鄉方向，行經民雄警分局民興派出所附近文化路上，為閃避路上竄出1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，許男車子翻覆著火，及時逃生，警消到場未發現有人受困，許男酒測未超標，胸痛送醫。

警方調查，昨天深夜12點多，嘉義大學民雄校區外，民興派出所附近文化路上，20多歲許姓男子駕駛1輛進口9人座休旅車，不明原因突失控衝撞路旁3輛轎車，造成2車翻覆路旁稻田，許男休旅車翻覆著火，車子陷入火海，所幸許男綁安全帶，駕駛座安全氣囊爆開，許男打開車門逃生。

警消到場，許男意識清醒、無外傷，消防人員滅火，與員警查看路旁3輛被撞的車子，都無人受困，許男胸痛由員警護送嘉基，許男指稱，開車回家為閃避路上竄出的1隻野貓，失控衝撞停放路旁3輛轎車，警方酒測未超標。