慣竊激似「火雲邪神」專偷娃娃機店 惹怒台主PO網抓賊

高雄53歲無業的詹姓男子，為楠梓區娃娃機台慣竊，專偷台主放於機台上方供消費者取用的餅乾、飲料等「安慰獎」；去年底行竊落網，仍未學乖，近日再犯，遭業者認出將監視器畫面PO網並報警。因詹男外型神似港片「火雲邪神」，警獲報一眼就認出身分，將人通知到案並依法函送。

楠梓警分局右昌派出所2月中旬，接獲楠梓區軍校路一間娃娃機店台主報案，指稱放在機台上方的飲料，被一名沒有消費的顧客竊走，還把擺放在機台上的飲料當自助吧任意拿取，最後甚至直接整箱搬走，因行徑誇張，才憤而報案。

由於該竊嫌已非第一次犯案，令業者感到相當困擾，還在臉書貼文，並附上竊嫌行竊的監視器截圖，並用文字寫下「飲料大盜又來了（不要以為你剪頭髮我就不知道你是誰）／火雲邪神」，並呼籲同業留意。

警方獲報展開調查，詹男在案發當天，先在娃娃機店內走了幾圈，隨後相中台主放於台上的咖啡飲料，他在沒消費的情況下，將整箱商品搬走，過程中，還不忘閃避店內監視器鏡頭。

由於詹男髮型特徵神似知名港片角色「火雲邪神」，因此，警方隨即鎖定嫌疑人身分，並通知人到案說明，但他直到2月19日才到案。