囂張至極！想從良脫幫不成 男遭成員打成豬頭逼簽本票

新北市新莊區王姓男子今年1月初想脫離黑幫不成，遭幫眾成員王男等5人，持刀、棒毆打成重傷、逼簽35萬本票。警方獲報派員蒐證追查月餘，於2月19、20兩日兵分多路，在新北、桃園4處逮人、查扣刀械、毒品帶回偵辦，警詢後依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌，將5嫌移送法辦。

經調查，主嫌王姓男子（32歲）原是竹聯幫明仁會黑幫成員，卻在新北市新莊區自立門戶，成立黑幫組織自己當起老大。今年1月旗下一名王姓小弟（37歲）向他表明想脫離組織，不料卻讓王姓老大相當不滿。

1月7日王姓老大夥同旗下幫派成員，王男（46歲）、柯男(32歲)、何男（43歲）、古男（26歲）等人，持槍、球棒、刀械在王姓報害人位於新北市新莊區新莊路住處外埋伏。

沒多久見王姓被害人返家準備搭乘社區電梯時衝出包圍，用槍抵住王姓被害人頭部，旋即強押他到其住處內亂棒揮毆。造成王姓被害人頭部顱骨、顏面骨閉鎖性骨折、嘴唇撕裂傷，過程中，還脅迫王姓被害人簽35萬元本票作為脫幫補償，這些黑幫成員才願意離去。