東港籍昇豐128號失聯船長太太心急 曝斷訊前最後對話

東港籍「昇豐128號」18日在太平洋公海失聯，許姓船長太太今天告訴中央社記者，無論透過無線電或衛星電話都聯繫不上，斷訊前曾告知「風浪太大」；漁業署洽請國際支援並協調友船馳援。

許姓船長太太接受中央社記者電話訪問指出，17日，丈夫與船公司通上電話，電話那頭丈夫曾提到「風浪太大，無法作業，要慢慢航行，大約19日才能進行海上作業」，隨後就聯繫不上。

許姓船長太太說，不斷與漁業署保持聯繫，目前希望能儘快有國際支援及友船靠近，才能知道丈夫是否平安。

東港漁業電台告訴記者，家屬18日開始，無論透過無線電或衛星電話，都無法聯繫上船長，且船上定位系統也斷訊，無法取得聯繫。