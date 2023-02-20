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東港籍昇豐128號失聯船長太太心急 曝斷訊前最後對話

中央社／ 屏東縣20日電

東港籍「昇豐128號」18日在太平洋公海失聯，許姓船長太太今天告訴中央社記者，無論透過無線電或衛星電話都聯繫不上，斷訊前曾告知「風浪太大」；漁業署洽請國際支援並協調友船馳援。

許姓船長太太接受中央社記者電話訪問指出，17日，丈夫與船公司通上電話，電話那頭丈夫曾提到「風浪太大，無法作業，要慢慢航行，大約19日才能進行海上作業」，隨後就聯繫不上。

許姓船長太太說，不斷與漁業署保持聯繫，目前希望能儘快有國際支援及友船靠近，才能知道丈夫是否平安。

東港漁業電台告訴記者，家屬18日開始，無論透過無線電或衛星電話，都無法聯繫上船長，且船上定位系統也斷訊，無法取得聯繫。

漁業署發布新聞稿指出，東港籍「昇豐128號」漁船是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，船上包括1名台籍船員及5名印尼籍船員，共計6名船員；船隻8日從東港鹽埔漁港出海，18日2時距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊。

漁業署20日表示，東港籍鮪釣漁船「昇豐128號」日前出海赴太平洋海域作業，18日凌晨起突在太平洋公海失聯，目前已洽國家搜救指揮中心、外交部等協請案發海域附近國家等協助救援。（漁業署提供）中央社
漁業署20日表示，東港籍鮪釣漁船「昇豐128號」日前出海赴太平洋海域作業，18日凌晨起突在太平洋公海失聯，目前已洽國家搜救指揮中心、外交部等協請案發海域附近國家等協助救援。（漁業署提供）中央社

東港 漁業署 丈夫

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