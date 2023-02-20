高雄計程車招呼站藏賭場 警攻堅逮27人查扣百萬賭資

高雄一處俗稱「十二子黑子」傳統象棋的賭場，隱身在大寮區計程車招呼站鐵皮屋，轄區警方獲報蒐證，發現賭客由小黃專程接送，昨晨直搗賭窟，讓賭性正濃的21名賭客當場傻眼，現場查扣122萬餘元賭資，負責人黃男及5名工作員和賭客全被警方帶回查辦。

林園警分局警方日前接獲線報，指大寮區光明路一處計程車招呼站為掩護，暗藏俗稱「十二子黑子」傳統象棋的賭場，以計程車專程接送為號召攬客，警方暗中蒐證，發現男男女女的賭客，半夜由小黃司機載送到賭場內賭博。

警方蒐證屬實，申請搜索票，昨晨前後包抄計程車招呼站，攻堅衝進鐵皮屋後方的賭場，大喊「不要動，警察，把手放頭上」，讓下注正玩得起勁的男女賭客當場嚇傻。

警方控制現場後，清點人數發現有21名賭客，其中18男3女，年齡分別為28歲到70歲，另逮捕45歲的黃姓負責人，以及開小黃載送賭客兼把風的51歲張姓男子以及55歲的高姓男子，和71歲的陳姓男子、48歲羅姓男子以及61歲吳姓男子等3名工作人員。

警方在賭桌及賭場內查扣銅質象棋1副、紙質象棋6副，以及賭資122萬9800元等證物。警詢後，將黃男等6人依賭博罪嫌送辦，21名賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

另市警局督察室靖紀小組和前鎮分局督察組，今天凌晨3時許，在前鎮區漁港路上一處宮廟後方破獲天九牌賭場，現場查獲楊姓負責人、負責把風的鄭姓男子及林姓賭客等28人，查扣賭資10萬4000元、抽頭金1萬4000元及膠質天九牌賭具等物。